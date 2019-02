Pattinaggio artistico, Bavarian Open 2019: Lucrezia Beccari conquista il terzo posto! Buona prova di Roberta Rodeghiero tra le senior

Buona prestazione per gli atleti azzurri del pattinaggio artistico, impegnati questa settimana all’Eislaufzentrum di Oberstdorf (Germania), teatro del Bavarian Open 2019, trofeo internazionale di rilievo.

Nella categoria Junior la nostra Lucrezia Beccari ha conquistato un bellissimo terzo posto. La pattinatrice allenata da Franca Bianconi, in una gara di alto livello, si è piazzata sul gradino più basso del podio in entrambi i segmenti di gara pattinando con grande maestria soprattutto quello più lungo, contrassegnato dall’esecuzione di elementi di qualità come la combinazione triplo flip/doppio toeloop, il triplo rittberger, il triplo toeloop e la combinazione triplo lutz/doppio toeloop. Con un riscontro significativo sulle componenti del programma, la giovane azzurra ha scavalcato i 100 punti nel libero (103.79) totalizzando l’alto punteggio di 156.64, cedendo il passo solo alla coreana Young You, prima con 195.50, e la nipponica Wakana Naganawa, seconda con 165.27.Prosegue dunque la striscia di risultati incoraggianti per la giovane torinese stanziata all’IceLab di Bergamo, iniziata con il terzo posto della Golden Bear di Zagabria (Croazia) e proseguita con i successi alla Denkova-Staviski Cup di Sofia (Bulgaria) e dell‘Edu Sport Sport Trophy di Târgu Secuiesc (Romania).

In categoria Senior ottimo risultato per Roberta Rodeghiero, quarta classificata in una gara difficile impreziosita dalla presenza della medaglia di bronzo mondiale Satoko Miyahara, trionfatrice per dispersione con 204.56 punti. L’atleta di Gabriele Minchio è stata autrice di due buone prestazioni in cui ha atterrato, soprattutto nello short program, elementi di grande valore come triplo flip e triplo lutz/doppio toeloop inserendo nel libero l’interessante sequenza triplo toeloop/doppio axel e confezionando del complesso il miglior riscontro della stagione con 161.20 punti. A completare il podio dietro la nipponica Miyahara si sono piazzate la compagna di squadra Yuna Aoki (182.90) e la canadese Aurora Cotop (162.56). Positiva infine la prestazione delle altre due azzurre in gara Lara Naki Gutmann (decima con 133.65) e Chenny Paolucci (undicesima con 132.41).

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE JUNIOR FEMMINILE

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE SENIOR FEMMINILE

Foto: ISU Figure Skating