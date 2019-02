Patriots-Rams football americano, Superbowl 2019: il programma completo. Gli orari della partita e dello show. Come vederlo in tv e streaming

Nello splendido scenario del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, in Georgia, i New England Patriots ed i Los Angeles Rams, si contenderanno il Super Bowl LIII nella notte italiana tra il 3 ed il 4 febbraio. La stagione 2018-2019 della NFL arriva all’ultimo capitolo, il più importante ed atteso, quello che paralizza davanti alle tv tutti gli Stati Uniti.

Una sfida che prende il via senza una favorita che si stagli sopra l’avversaria, con le due rivali che riproporranno il duello della edizione numero 36 nella quale un giovanissimo Tom Brady portò al primo trionfo i Patriots contro i Rams che, all’epoca, giocavano ancora a Saint Louis.

L’inizio dell’atteso match è fissato per le 00.30 italiane (saranno le 18.30 della costa est degli Stati Uniti) e darà il via all’impareggiabile spettacolo della finale del campionato NFL tra due squadre che, con gli attacchi a disposizione, non potranno che riscrivere grandissime pagine della storia del football americano.

Nel corso di questo evento, seguito da oltre 130 milioni di statunitensi e venduto in tutto il Pianeta, non potrà mancare il tradizionale Halftime Show: durante l’intervallo (più lungo del solito), infatti, andrà in scena uno spettacolo musicale che da molti è considerato uno dei punti di forza della kermesse. In questa occasione il concerto vedrà sul palco i Maroon 5, storica banda pop rock guidata da Adam Levine. La band californiana sarà affiancata da altre special guest, ospiti di lusso come i rapper Travis Scott e Big Boi. Un altro momento importante sarà quello dell’Inno Nazionale che viene cantato prima dell’incontro. Ad Atlanta toccherà a Gladys Knight, vincitrice di sette Grammy e molto amata in Patria. Sugli spalti saranno poi presenti tantissime altre star che seguiranno la partita e che saranno sotto i riflettori in una serata di grande glamour.

Il SuperBowl LIII sarà trasmesso in Italia in diretta ed in esclusiva da DAZN, ma nelle ultime ore anche Rai2 ha informato che proporrà la sfida in chiaro. Si potrà, quindi, seguire il match in diretta streaming (su pc, tablet e smartphone) oppure in tv tramite smart-tv o Sky-Q sul canale DAZN e, anche, su RaiPlay.

IL PROGRAMMA DEL SUPER BOWL LIII

Lunedì 4 febbraio

ore 00.30 Mercedes Benz Stadium, Atlanta – SuperBowl LIII New England Patriots – Los Angeles Rams – Diretta su DAZN e Rai2.

