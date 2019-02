Pallanuoto femminile, le migliori italiane dell’andata dei quarti di finale di Eurolega. Elisa Queirolo guida Padova ad un prezioso pari esterno

Le gare d’andata dei quarti di finale dell’Eurolega di pallanuoto femminile hanno riservato un preziosissimo pari esterno al Padova con l’Ujpest in quel di Budapest, mentre per il Catania è arrivato un brutto ko interno contro le fortissime iberiche del Sabadell. Andiamo a scoprire le migliori italiane delle due sfide:

Elisa Queirolo (Padova): la capitana del Setterosa guida anche le patavine, soprattutto nel terzo tempo, quando sigla la doppietta che innesca la rimonta verso la vittoria, sfumata a pochi secondi dal termine. Anche Fabio Conti può essere felice in vista della World League.

Carlotta Meggiato (Padova): arriva a siglare il gol del momentaneo 4-4 nel corso del terzo parziale, quando le venete prendono il comando delle operazioni mostrandosi per larghi tratti superiori alle magiare. Ora l’imperativo è non farsi sorprendere in casa nel ritorno come lo scorso anno.

Chiara Ranalli (Padova): quando le avversarie provano a scappare lei le riporta sulla terra con la rete del 2-2. Nella sfida in casa servirà la stessa attenzione per sbarcare finalmente alla Final Four della competizione dopo la “retrocessione” nel LEN Trophy dello scorso anno.

Claudia Roberta Marletta (Catania): un poker che serve a tenere a galla le etnee nei momenti più difficili del confronto. Servirà una prestazione dello stesso livello in Spagna al ritorno per poter ancora sperare in una qualificazione che alla vigilia appare decisamente complicata.

Roberta Bianconi (Catania): gol in apertura ed in chiusura di gara, in mezzo tanto lavoro sporco, ma non è bastato per avere la meglio sul Sabadell. A questo punto serve una super gara di ritorno nella quale bisognerà che tutte facciano il massimo. e lei dovrà essere la condottiera delle etnee.

Foto: Roberto Comuzzo LPS