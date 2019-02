Pallanuoto femminile, Eurolega 2019: Catania e Padova alla ricerca di una complicata qualificazione alla Final Four

Si giocheranno domani una prima importante fetta di stagione il Catania ed il Padova: sono infatti in programma i match d’andata dei quarti di finale dell’Eurolega di pallanuoto femminile. Le etnee ospiteranno alle ore 18.00 le iberiche del Sabadell, mentre le patavine faranno visita alle magiare dell’Ujpest alle ore 20.00.

Per entrambe le formazioni italiane l’accesso alla Final Four sarà difficile, ma non impossibile, e comunque i due confronti quasi certamente si decideranno in maniera definitiva soltanto nella gara di ritorno: l’equilibrio è tale che difficilmente possa essere messa una seria ipoteca su passaggio all’ultimo atto già nelle gare di domani.

Le etnee affronteranno le iberiche, che nel turno eliminatorio hanno dominato il Gruppo B, dove era inserito anche il Rapallo, vincendo in maniera abbastanza netta tutti i confronti, mentre le siciliane hanno ceduto il passo nel Gruppo D alle magiare dell’Ujpest, che domani se la vedranno con il Padova, in uno scontro non semplice per le venete, che nella prima fase hanno chiuso al secondo posto nel Gruppo C, alle spalle delle elleniche dell’Olympiacos.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Giancarlo Dalla Riva LPS