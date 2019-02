Pallanuoto, A1 femminile 2019: risultati e classifica dell’undicesima giornata. Vittorie per Ekipe Orizzonte Catania e Plebiscito Padova

Undicesimo turno per quanto riguarda la regular season del campionato femminile di A1 di pallanuoto: vittorie semplici per le prime della classe. Nessun problema per L’Ekipe Orizzonte Catania e per il Plebiscito Padova che si impongono rispettivamente in trasferta a Milano e in casa con l’F&D H2O. Da segnalare in zona Final Six le vittorie di Rapallo e SIS Roma. Andiamo a rivivere la giornata odierna con tutti i risultati e la classifica aggiornata.

11^ giornata – sabato 2 febbraio

Kally NC Milano-L’Ekipe Orizzonte 10-19

Torre del Grifo-CSS Verona 7-8

Bogliasco Bene-Rapallo Pallanuoto 6-7

Plebiscito PD-F&D H2O 16-6

SIS Roma-RN Florentia 11-6

Classifica

L’EKIPE ORIZZONTE 30 PLEBISCITO PADOVA 25 RAPALLO PALLANUOTO 25 SIS ROMA 23 RN FLORENTIA 14 BOGLIASCO BENE 13 KALLY NC MILANO 13 CSS VERONA 12 F&D H2O 3 ECOGRUPPO TORRE DEL GRIFO 0

Foto: LPS Ettore Griffoni