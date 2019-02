Oscar 2019: data, orario, programma e tv. Come vedere in streaming l’evento di Hollywood

L’atmosfera per la novantunesima edizione degli Academy Awards si sta scaldando. La Notte degli Oscar, che tutti gli appassionati di cinema attendono con ansia, andrà in scena a cavallo tra il 24 e il 25 febbraio e l’attenzione del mondo sarà tutta in questa cerimonia.

Una parata di stelle attesa per l’evento più glamour dell’anno presso il Dolby Theatre di Los Angeles. Lo show avrà inizierà ufficialmente poco dopo la mezzanotte (ora italiana) con l’immancabile sfida delle star sul celeberrimo red carpet. La premiazione invece avrà il suo inizio alle 2 del mattino nostrane, quando a Los Angeles saranno le 17. Ci si aspettano tante sorprese e colpi di scena. I candidati come miglior film, ultimo riconoscimento assegnato, spetterà a grandi opere filmiche come Black panther, BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, La favorita, Green book, Roma, A star is born e Vice.

Non mancheranno gli ospiti d’eccezione a consegnare i premi: Elsie Fisher, Danai Gurira, Brian Tyree Henry, Michael B. Jordan, Michael Keaton, Helen Mirren, John Mulaney, Tyler Perry, Pharrell Williams, Krysten Ritter, Paul Rudd, Michelle Yeoh, Gary Oldman, Allison Janney, Frances McDormand, Sam Rockwell Awkwafina, Daniel Craig, Chris Evans, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Brie Larson, Jennifer Lopez, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Charlize Theron, Tessa Thompson, Constance Wu, Javier Bardem, Angela Bassett, Chadwick Boseman, Emilia Clarke, Laura Dern, Samuel L. Jackson, Stephan James, Keegan-Michael Key, KiKi Layne, James McAvoy, Melissa McCarthy, Jason Momoa e Sarah Paulson.

A PAGAMENTO – Su Sky Cinema Oscar (canale 304 di Sky), alle ore 22.50, avrà inizio una lunga diretta sulla 91esima edizione degli Academy Awards. La diretta della cerimonia sarà anche su Sky Uno a partire dalle 00.30. Per chi invece vuole recuperare la cerimonia successivamente, la Notte degli Oscar 2019 verrà riproposta integralmente in replica lunedì 25 febbraio su Sky Cinema Oscar a partire dalle 10.50 circa. In più in serata, alle ore 21.15, sarà possibile assistere a “il meglio della notte degli Oscar 2019” (disponibile anche su Sky uno a partire da mezzanotte e su Sky On Demand).

IN CHIARO – E per chi non possiede un abbonamento Sky ma vuole comunque guardare la cerimonia degli Academy Awards ci sarà la trasmissione su TV8, a partire dalle ore 23.40

Domenica 24 febbraio

ore 22.50 Diretta Notte degli Oscar 2019 su Sky Cinema

ore 23.40 Diretta Notte degli Oscar 2019 su TV8

Foto: Tinseltown / Shutterstock.com