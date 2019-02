Nuoto, World Series Doha 2019: Rachele Bruni è ottima terza. Vince Ana Marcela Cunha

Foto Gian Mattia D'Alberto / LaPresse 08-08-2018 Glasgow (GBR) Sport nuoto Campionati Europei Len di nuoto - Open Water 5km nella foto: Rachele Bruni, medaglia di bronzo Photo Gian Mattia D'Alberto / LaPresse 2018-08-08 Glagow (GBR) LEN European aquatics championship - Open Water 5kmswimming In the photo: Rachele Bruni, bronze medal

Prima tappa di World Series 2019 di nuoto di fondo e primo podio per l’Italia nella rassegna dedicata alle acque libere. Tenacia e voglia di lottare non hanno mai fatto difetto a Rachele Bruni, argento olimpico a Rio 2016, e così la 28enne toscana si è portata a casa il terzo posto a Doha (Qatar) nella 10 km.

Una gara condizionata dal mare mosso e dal grande vento. Difficile per le atlete trovare una traiettoria ideale su cui orientarsi. Per questo il tatticismo ha caratterizzato la competizione fino agli 8 km, dopo i quali è stata proprio Bruni a rompere gli indugi, inseguita dalla brasiliana (detentrice delle WS 2018) Ana Marcela Cunha e dall’australiana Kareena Lee. L’arrivo è stato allo sprint e la sudamericana si è dimostrata superiore, aggiudicandosi il successo con il crono di 2h03’51”5 a precedere Lee (2h03’52”0) e appunto la nostra Rachele (2h03’53”0).

Un bilancio tutto sommato positivo per la nostra selezione, visti il sesto posto dell’argento continentale nella 10 km a Glasgow Giulia Gabbrielleschi e l’ottavo della campionessa d’Europa 2018 della 25 km Arianna Bridi. Ha avuto, invece, maggiori difficoltà Martina De Memme che ha concluso al 24° posto, non riuscendo ad adattarsi alle condizioni particolari di gara. A seguire, ci sarà la 10 km maschile: grande attesa per Gregorio Paltrinieri che andrà a caccia del primo successo in questa specialità.

Foto: LaPresse