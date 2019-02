Nuoto, Trofeo Città di Milano 2019: Federica Pellegrini, Detti, Paltrinieri e tante stelle al via per Manuel Bortuzzo

Da venerdì 1° a domenica 3 marzo, la piscina ‘D. Samuele’ di Milano sarà teatro della nona edizione del Trofeo Città di Milano di nuoto. Un evento che, come da tradizione, richiamerà tanti atleti del nostro movimento, essendo un po’ l’esordio del 2019 per molti, pensando agli Assoluti 2019 a Riccione (aprile), qualificanti per i Mondiali 2019, a Gwangju (Corea del Sud, 12-28 luglio).

Tuttavia, le adesioni di Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti avranno una valenza molto particolare. Vi sarà infatti una raccolta fondi il cui ricavato sarà devoluto alla Federnuoto per l’iniziativa give#tutticonmanuel a sostegno di Manuel Bortuzzo, nuotatore nostrano ferito a Roma da un colpo di pistola e purtroppo paralizzato nella zona degli arti inferiori. Un meeting per Manuel, per infondergli coraggio, più di quello che lui sta mettendo già di suo nella riabilitazione iniziata con tanto entusiasmo.

La manifestazione meneghina potrà contare altresì su una partecipazione straniera di primissimo livello, considerando campioni del calibro del sudafricano Chad Le Clos e degli ungheresi Laszlo Cseh e Katinka Hosszu, dando lustro ad una competizione importante non solo per aspetti strettamente agonistici.

Foto: Cristiano Barni / shutterstock.com