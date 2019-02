Nuoto, Meeting Bozen Open 2019: una giornata di gare all’insegna dei giovani

Ieri (23 febbraio), in quel di Bolzano, si è svolto il Meeting Bozen Open di nuoto. E’ stata una giornata di gare in vasca da 25 metri all’insegna dei giovani, con tanti atleti classe 2000 impegnati.

400m misti maschili

I 400m misti maschili sono stati la prima gara di giornata. Stefani Alberto, l’unico atleta iscritto, ha nuotato le 16 vasche in 4′ 44″ 32.

100m stile libero femminili

La gara regina del nuoto al femminile è stata vinta dall’atleta classe ’00 Valentina Donini ( 56″ 51). Alle sue spalle da segnalare una buona prestazione di Valentina Trapasso, appena 15enne, che ha fatto segnare un crono di 58″ 56. Il podio è stato completato Francesca Gasperotti ( 1′ 00″ 12).

100m stile libero maschili

Un buon Davide Bincoletto, atleta dell’ UISP Nuoto Cordenons, ha vinto la gara in 52″ 73. Il podio è stato completato da Marco Moretti e da Mattia Pujatti che hanno toccato la piastra d’arrivo con lo stesso crono ( 53″ 69).

200m delfino femminili

Solo tre le atlete iscritte alla gara, Nicole Straudi (2’22″46) e Nicol Andreasi ( 2′ 26″ 99) del Bolzano Nuoto e Nadini Filippi (2′ 29″ 62) della Rari Nantes Trento, che si sono rispettivamente piazzate prima, seconda e terza.

200m delfino maschili

La gara è stata dominata dall’atleta classe ’03 Marcello Massei ( 2′ 12″ 42), che ha inflitto più di cinque secondi di distacco al coetaneo Matteo Maschi (2′ 17″ 25) e al classe ’99 Christian Zomer ( 2′ 18″ 42).

100m dorso femminili

Nicole Brillo, atleta del SVV Bozan, si è aggiudicata la gara nuotando le due vasche in 1′ 06″ 76. Gli altri due gradini del podio sono stati occupati da Valentina Manara (1′ 06″ 85)e da Sabrina Weger ( 1′ 07″ 54).

100m dorso maschili

Dopo i 100m dorso femminili è stata la volta di quelli maschili. L’unico atleta ad esser sceso sotto il muro del minuto è stato Matteo Gusperti, che, con il crono di 58″ 59, è riuscito a mettersi alle spalle Luca Martini ( 1′ 01″ 56) e Clemens Schwienbacher ( 1′ 04″ 03).

100m rana femminili

I 100m rana femminili sono stati una delle gare più tirate dell’intera giornata: le tre atlete che sono salite sul podio sono racchiuse in meno di un secondo. Michelle Straudi (1′ 18″ 03) è riuscita a beffare negli ultimi metri Sara Soncini ( 1′ 18″ 54) e Giulia Beber ( 1′ 18″ 90).

100m rana maschili

Anche la rana veloce maschile ha dato spettacolo. La gara è stata vinta dall’atleta del Rari Nantes Trento in 1′ 05″ 99, appena 25 centesimi dietro si è piazzato Christoph Gamper ( 1′ 06″ 24) dello Sportclub Meran, il terzo gradino del podio è stato occupato da Matteo De Santis (1′ 07″ 26), atleta del Bolzano Nuoto.

200 misti femminili

Anche qui solo tre le atlete iscritte. Prima posizione per Sonia Laquintana ( 2′ 20″ 80), alle sue spalle si sono classificate Letizia Baldessarri ( 2′ 23″ 62) e Lia Steiner ( 2′ 50″ 01).

200 misti uomini

Jovan Ilievsky ha letteralmente spazzato via la concorrenza. L’atleta classe ’02 ha nuotato le 8 vasche in 2′ 17″ 56. Il secondo classificato, Davide Bincoletto ( 2′ 24″ 75), è arrivato addirittura con 7 secondi di ritardo. Il podio è stato completato da Tommaso Fabi ( 2′ 28″ 36).

200m stile libero femminili

Sofia Pusceddu del Bolzano Nuoto ha dominato i 200m stile libero femminili facendo segnare un crono di 2′ 08″ 09. Sopra i 2 minuti e 10 secondi la seconda e la terza all’arrivo: Sara Petrolli ha nuotato un 2′ 11″ 26, mentre Alessandra Gusperti un 2′ 12″ 13.

200m stile libero maschili

Prestazione di livello per Stefan Bettin, l’atleta classe ’00 ha vinto la gara in 1′ 53″ 18. Lontano da lui si sono piazzati Marco Moretti ( 1’58” 42) e Alex Cibin ( 1′ 58″ 59).

100m delfino femminili

Una sola donna al comando. Giorgia Zanetti ( 1′ 02″ 54) ha fatto fin dall’inizio gara di testa vincendo con più di 5 secondi di vantaggio sulla seconda, Nadin Filippi (1′ 06″ 76), e sulla terza, Michelle Salvo ( 1′ 06″ 89).

100m delfino maschili

Pietro Delladio ( 57″ 47), del Rari Nantes Trento, ha vinto la gara mettendosi alle spalle Simone Bacchiega ( 59″ 63), del Bolzano Nuoto, e Andrit Denaj ( 59″ 70), del SVV Bozen.

200m dorso femminili

I 200m dorso femminili sono stati un’altra gara dominata da una singola atleta. Arianna Tavara ha nuotato le 8 vasche con un crono di 2′ 20″ 93, molto staccate la seconda e la terza classificata, rispettivamente Valentina Manara ( 2′ 26″ 21) e Laura Dema ( 2′ 29″ 70).

200m dorso maschili

Lo schema dei 200m dorso maschili è stato uguale a quello dei 200 dorsi femminili. Mattia Pujatti ha fatto fin dal primo metro gara di testa, toccando la piastra d’arrivo con un crono di 2′ 08″ 11. Il podio viene completato da Clemens Schwienbarcher ( 2′ 19″ 54), alla seconda medaglia di giornata, e da Simone Ruggiero ( 2′ 22″ 59).

200m rana femminili

La gara è stata vinta dall’atleta classe ’04 Anna Pullano ( 2′ 40″ 76), che è riuscita a mettersi alle spalle Sara Soncini ( 2′ 48″ 42) e Sara Ciuffa ( 2′ 52″ 07).

200m rana maschili

Thomas Caser, l’unico atleta iscritto alla gara, ha portato a casa un titolo per lo Sportclub Meran, nuotando in 2′ 40″ 44.

50m stile libero femminili

Il momento della velocità femminile è stato uno dei più belli dell’intero Meeting. I 50m stile libero si sono decisi solo al fotofinish: a vincere la gara con appena 8 centesimi di vantaggio sulla seconda è stata Valentina Donini ( 26″ 34), che ha beffato Sonia Laquintana ( 26″ 42) e Maddalena Foradori ( 27″ 18).

50m stile libero maschili

Ad aggiudicarsi la gara dei califfi della velocità è stato Michelangelo Burattini del G.S.Forlì Nuoto ASD. Gli altri due gradini del podio sono stati occupati da Davide Bincoletto ( 23″ 98) e da Marco Zanin ( 24″ 90).

50m delfino femminili

Dopo lo stile libero veloce è toccato al delfino veloce. A vincere la gara femminile è stata Giorgia Zanetti che ha nuotato le due vasche in 28″ 56. Secondo posto per Irene Donà ( 29″ 57), terzo posto per Maddalena Foradori ( 30″ 18).

50m delfino maschili

Solo 4 gli atleti iscritti ai 50m delfino maschili. Il podio a fine gara recitava: primo posto per Pietro Delladio ( 26″ 31), secondo per Fabio Splendore ( 28″45) e terzo per Alex Tribenga Quaran ( 30″ 16).

50m dorso femminili

Ad aggiudicarsi la gara è stata Sonia Laquintana (29″ 42), alla seconda medaglia di giornata dopo l’argento nei 50m stile libero. Dietro di lei si sono classificate Valentina Donini ( 29″ 86) e Arianna Tava ( 31″ 09).

50m dorso maschili

Vittoria di prepotenza per Mattia Pujatti, uno dei veri protagonisti del Meeting, che ha nuotato le 2 vasche in 26″ 34, più staccati Andrit Denaj (28″ 01) e Riccardo Ruiz ( 29″ 61).

50m rana femminili

E’ stata lotta a due per la vittoria fra due tesserate del SSV Bozen. Samantha Ortler ( 34″ 46) ha messo la mano davanti a Annie Didanovic ( 34″ 61), terzo posto per Giulia Beber ( 36″ 45).

50m rana maschili

I 50m rana maschili non sono stati da meno, Christoph Gamper (30″ 37), l’ha spuntata su Pavlo Hrytskov (30″ 80) e su Daniel Waldner (32″ 60).

400m stile libero femminili

La giornata di gare si è conclusa con i 400m stile libero. L’atleta classe ’03 Letizia Baldessarri ha inflitto distacchi abissali alle avversarie. L’atleta in forze al Rari Nantes Trento ha spazzato via la concorrenza vincendo la gara in 4′ 18″ 57. Il podio è stato completato da Sara Petrolli ( 4′ 30″ 65) e da Lisa Eisendle ( 4′ 44″ 14).

400m stile libero maschili

Gara più equilibrata quella maschile, a spuntarla è stato Patrick Delladio ( 3′ 58″ 73), seconda posizione per Alessandro Pusceddu (4′ 00″ 52), terza per Ivan Donà ( 4′ 18″ 30).

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitt

Foto: Shutterstock.com