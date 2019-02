Nuoto: Manuel Bortuzzo presto inizierà la sua riabilitazione. L’atleta è stato ascoltato dal magistrato

Buone notizie sul fronte “Manuel Bortuzzo”. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il nuotatore nostrano ricoverato in terapia intensiva nell’Ospedale “San Camillo” a Roma, dopo essere stato colpito da un colpo di pistola che gli ha provocato la paralisi degli arti inferiori nell’ormai nota vicenda, migliora giorno dopo giorno e nel prossimo weekend o al massimo all’inizio della prossima settimana sarà trasferito presso il centro di riabilitazione. Una forza di volontà notevole e una grande voglia di vivere sono gli aspetti che stanno dando forza a Manuel nell’accettazione di una situazione così complicata e nel contempo nella ferrea prospettiva di costruirsi una vita su basi solide.

Qualità che hanno colpito tutti: sono molteplici le testimonianze di affetto e di vicinanza del suo gruppo di allenamento ad Ostia, con Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri in prima linea da questo punto di vista. Tuttavia, l’atleta trevigiano è diventato anche iconico per i non appassionati di sport proprio per la risposta che ha saputo dare. Il miglioramento delle sue condizioni ha favorito anche la visita del magistrato che sta svolgendo le indagini sul suo ferimento, che hanno portato agli arresti di Lorenzo Marinelli e di Daniel Bazzano, rei confessi.

Foto: Manuel Bortuzzo