NBA 2019, i risultati della notte (24 febbraio): Houston, senza Harden, batte Golden State. Vittorie di Milwaukee e Indiana, cadono Lakers e Celtics

Sono dodici le partite della notte NBA. Nel big match della Western Conference gli Houston Rockets espugnano la Oracle Arena, battendo 118-112 i Golden State Warriors. Una vittoria arrivata anche senza James Harden e con un primo quarto da 35-20. Eric Gordon è il miglior marcatore di Houston con 25 punti, ma decisive sono le doppie doppie di Chris Paul (23 punti e 17 assist) di Kenneth Faried (20 punti e 10 rimbalzi) e di PJ Tucker (18 punti e 10 rimbalzi). Ai Warriors non sono bastati i 29 punti di Kevin Durant e i 25 di Steph Curry.

Perde la numero uno dell’Ovest ed invece vince quella dell’Est. I Milwaukee Bucks superano 140-128 i Minnesota Timberwolves grazie ad un ultimo quarto da 33-19. Khris Middleton firma 28 punti, ma fondamentale come sempre è Giannis Antetokounmpo, che mette a referto 27 punti, 10 rimbalzi e 7 assist. Minny era sempre senza Karl-Anthony Towns ed ha avuto un Derrick Rose da 23 punti.

Sconfitta molto pesante in chiave playoff per i Los Angeles Lakers, che perdono 128-115 in casa dei New Orleans Pelicans, che erano senza Anthony Davis. New Orleans trascinati dai 27 punti di Jrue Holiday e dai 24 di Julius Randle. Ai Lakers non sono bastati un LeBron James da 27 punti e 12 rimbalzi ed un Brandon Ingram da 29 punti.

Lakers che perdono terreno nei confronti dei Sacramento Kings, che si impongono 119-116 con gli Oklahoma City Thunder grazie ad un eccezionale Buddy Hield da 34 punti, che ha trascinato al successo Sacramento, che resta sempre in piena lotta per l’ottavo posto ad Ovest. Passo falso di OKC dopo i due supplementari di ieri con Utah, nonostante un Russell Westbrook da 41 punti e 10 rimbalzi.

Vittoria importante degli Indiana Pacers, che allungano sulle dirette rivali per la terza posizione della Eastern Conference, grazie alla vittoria 119-112 gli Washington Wizards con un Thaddeus Young da 22 punti. Indiana sorride, quindi, per le sconfitte di Philadelphia contro Portland e di Boston contro Chicago. I Sixers cadono in casa 130-115 contro i Trail Blazers con la doppia doppia di Jusuf Nurkic (24 punti e 10 rimbalzi); mentre i Bulls superano 126-116 i Celtics con due strepitose prestazioni di Zach LaVine (42 punti) e Lauri Markkanen (35 punti e 15 rimbalzi).

Un D’Angelo Russell da 40 punti trascina alla vittoria i Brooklyn Nets contro gli Charlotte Hornets ed è lo stesso play ad infilare la tripla del definitivo sorpasso per il 117-115 finale in uno scontro diretto per i playoff. Restando sempre ad Est netta vittoria dei Detroit Pistons sui Miami Heat per 119-96 (Ish Smith 22 punti). Vincono anche gli Atlanta Hawks (120-112 con i Phoenix Suns, 23 punti di Trae Young) e i Cleveland Cavaliers (112-107 con i Memphis Grizzlies, 32 punti di Kevin Love).

Tutto facile per gli Utah Jazz contro i Dallas Mavericks, sempre privi di Luka Doncic. 125-109 il punteggio finale con 25 punti di Ricky Rubio e Donovan Mitchell.

Questo il riepilogo dei risultati

Philadelphia 76ers – Portland Trai Blazers 115-130

Atlanta Hawks – Phoenix Suns 120-112

Charlotte Hornets – Brooklyn Nets 115-117

Cleveland Cavaliers – Memphis Grizzlies 112-107

New Orleans Pelicans – Los Angeles Lakers 128-115

Washington Wizards – Indiana Pacers 112-119

Miami Heat – Detroit Pistons 96-119

Chicago Bulls – Boston Celtics 126-116

Oklahoma City Thunder – Sacramento Kings 116-119

Golden State Warriors – Houston Rockets 112-118

Milwaukee Bucks – Minnesota Timberwolves 140-128

Utah Jazz – Dallas Mavericks 125-109

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Matteo Marchi