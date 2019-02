Napoli-Zurigo, Europa League 2019: come vederla in tv e streaming. Programma e orario

Il Napoli, retrocesso dalla Champions League, in Europa League ha vinto la prima sfida giocata in Svizzera per 3-1 ed ora è atteso dalla gara di ritorno dei sedicesimi di finale della seconda competizione continentale di calcio per squadre di club: i partenopei ospiteranno gli elvetici dello Zurigo domani, giovedì 21 febbraio, nella partita con inizio alle ore 18.55.

La gara verrà trasmessa in tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 253, invece la diretta streaming sarà disponibile, per gli abbonati, da SkyGo. OA Sport vi assicurerà invece la diretta live testuale integrale della sfida. Di seguito il programma completo della sfida:

Ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League

Giovedì 21 febbraio ore 18.55

Napoli-Zurigo

diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 253

diretta streaming su SkyGo

diretta live testuale su OA Sport

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Gianfranco Carozza