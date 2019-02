MotoGP, Test MotoGP 2019. Andrea Dovizioso: “Fare i tempi non serve a niente, giornata strana”

Andrea Dovizioso ha concluso la seconda giornata di Test MotoGP a Losail con l’ottavo tempo. Il pilota della Ducati non ha brillato sul giro secco ma si è concentrato sul passo, con l’obiettivo di trovare delle migliorie in ottica gara. Il vicecampione del mondo è stato molto chiaro nell’intervista rilasciata a it.motorsport.com: “È stata una giornata abbastanza strana se guardiamo le posizioni a fine sessione, perché pochi piloti hanno lavorato pensando alla gara, quindi non rappresenta la realtà. È anche un po’ difficile capire il passo dei nostri avversari quindi e quanto possiamo essere veloci per la gara“.

Il forlivese spiega il suo punto di vista: “Comunque non sono importanti i tempi che abbiamo fatto, quanto i feedback che abbiamo raccolto nei due mini long run che abbiamo fatto, perché vengono fuori sempre dei dettagli diversi rispetto a fare solo 3 o 4 giri. Questo è il lavoro che dobbiamo fare se vogliamo migliorare per la gara. Non è facile capire quanto siamo competitivi rispetto agli avversari, ma non siamo focalizzati su questo, perché fare il tempo in questi test non serve a niente“.

Dovi si sofferma anche sul time attack: “Per il giro secco, dipende molto come lo fai. Noi oggi abbiamo voluto provare la gomma morbida perché, soprattutto qui in Qatar, quando hai più grip al posteriore finisce per sbilanciarsi molto il set-up della moto, ed è quello che è successo. Ce lo aspettavamo, quindi quando ho fatto il tempo non eravamo nelle condizioni ideali ed è per questo che non sono preoccupato. Le abbiamo provate oggi proprio per lavorarci domani“.

Foto: Valerio Origo