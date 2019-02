MotoGP, Test Losail 2019: Andrea Dovizioso fa il compitino e non si cura troppo del cronometro

I Test di Losail sono andati in archivio. L’ultima tre-giorni prima dell’esordio del Mondiale 2019 di MotoGP, sempre sul tracciato qatariano, ha espresso dei giudizi precisi: la Yamaha è in crescita e Maverick Vinales è tornato ad essere “Top Gun”. Tuttavia dei problemi ad Iwata ancora ne hanno, specie sugli pneumatici in configurazione da gara. “Perdiamo tanto in accelerazione e non riusciamo a mantenere costanza di rendimento“, le parole dello spagnolo.

Long run che sono stati oggetto di studio e di approfondimento in casa Ducati. Le Rosse, molto attese in quest’ultima serie di prove, hanno badato più alla sostanza che alla forma. L’obiettivo del team era quello di verificare il comportamento della moto sulla lunga durata piuttosto che staccare il super tempo “per i fotografi”. Un programma portato avanti diligentemente sia da Andrea Dovizioso che da Danilo Petrucci, in grande miglioramento quest’ultimo sulla gestione della gomma posteriore.

Per questo il 15° crono finale del “Dovi” non è da allarme rosso, come potrebbe sembrare. Certo, qualcosa storto è andato. Il vento che ha imperversato nel day-3 a Losail e qualche ritardo di troppo connesso alle attività normali di un test hanno portato il forlivese ad avere alcune difficoltà nel trovare il ritmo giusto sul tracciato e il programma non è stato portato a compimento come si era stabilito.

La preoccupazione però non fa parte del vocabolario del centauro nostrano. La consapevolezza di godere di una moto competitiva c’è, al pari però di un roster di rivali niente male. Dovizioso, da par suo, è pronto alla lotta, forte delle proprie certezze e del suo pacchetto. L’appuntamento è dunque tra poco più di due settimane e lo show non mancherà.

