Motocross, Internazionali d’Italia Mantova 2019: programma, orari e tv. Date e calendario

Domenica 10 febbraio sul circuito di Mantova andranno in scena gli Internazionali d’Italia di Motocross, con il nove volte campione del mondo Tony Cairoli, pronto a sfidare i grandi piloti di MXGP Tim Gajser, Romain Febrve, Gautier Paulin e molti altri. Un appuntamento importante che accompagna i centauri in vista dell’esordio del Mondiale 2019 che si terrà in Argentina il 3 marzo.

A causa di un infortunio non ci sarà il campione del mondo Jeffrey Herlings e ciò potrebbe mettere in dubbio la sua partecipazione nel primo round iridato. Di sicuro però Cairoli e di tutte le scuderie iridate renderanno appassionante questa gara ed è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Vi saranno 120 piloti e tre cilindrate, e il siciliano sarà chiamato a difendere il titolo di campione della classe regina ottenuto un anno fa a precedere Febvre e van Horeebek.

Di seguito la programmazione dell’evento che dovrebbe godere della diretta streaming su http://www.offroadproracing.it/.

Domenica 10 febbraio

ore 14.00 Gara MX1 con Antonio Cairoli

Foto: Valerio Origo