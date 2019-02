LIVE Test F1 Barcellona, DIRETTA streaming (20 febbraio): come vederli in tv dalle 14.00

Oggi mercoledì 20 febbraio si disputa la terza giornata dei Test F1 a Barcellona, la sessione pomeridiana scatterà alle ore 14.00 e sarà visibile in diretta tv su Sky oltre che in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Nei primi due giorni la Ferrari si è scatenata con Sebastian Vettel e Charles Leclerc che hanno fatto sempre registrare i migliori tempi, le Rosse sembrano essere in grandissima forma e fanno sognare i tifosi che sperano in un Mondiale da protagonisti. I due piloti hanno giganteggiato sul circuito catalano e hanno messo in chiaro le cose dando dei segnali importanti a tutta la concorrenza, Mercedes in testa.

Le Frecce d’Argento sembrano essersi nascoste con Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, tempi decisamente più alti rispetto a quelli del Cavallino Rampante e prestazioni un po’ sottotono: oggi pomeriggio vedremo davvero il vero potenziale della corazzata che ha dominato le ultime stagioni? I due piloti saranno protagonisti di una staffetta come è successo negli altri giorni mentre in Ferrari rimarrà al volante Sebastian Vettel che ha già dato spettacolo in mattinata e che vorrà martellare anche nelle prossime quattro ore. Attenzione anche a Max Verstapppen sulla Red Bull.

Di seguito il programma dettagliato e gli orari della terza giornata dei Test F1 a Barcellona. La sessione pomeridiana sarà visibile in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

TEST F1 BARCELLONA, DAY 3: PROGRAMMA E ORARI

14.00-18.00 Terza giornata Test F1, sessione pomeridiana

TEST F1 BARCELLONA: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

La sessione pomeridiana di oggi mercoledì 20 febbraio sarà visibile in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

