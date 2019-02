LIVE Test F1 Barcellona 2019 in DIRETTA: orari 28 febbraio, come vederli in tv e streaming

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEI TEST DI F1 A BARCELLONA DI OGGI (28 FEBBRAIO DALLE 9.00 ALLE 18.00)

Oggi giovedì 28 febbraio si disputa la terza giornata di Test F1 a Barcellona, al Montmelò andrà in scena la penultima giornata di prove in vista del Mondiale che scatterà il prossimo 17 marzo in Australia. Le scuderie avranno a disposizione otto ore durante le quali potranno lavorare ulteriormente sulle proprie vetture per raccogliere il maggior numero possibile di dati e presentarsi all’avvio della rassegna iridata, si preannuncia una giornata particolarmente intensa e avvincente con tanta carne al fuoco e con ritmo frenetico sul circuito catalano anche perché ci avviciniamo alla chiusura di questa giornata di Test (domani ultimo giorno a disposizione).

La Ferrari deve assolutamente ripartire dopo i problemi avuti ieri: un cedimento strutturale sulla monoposto guidata da Sebastian Vettel dopo appena due ore ha impedito alle Rosse di ritornare in pista per tutta la giornata, perdendo così moltissimo tempo. Oggi il tedesco e Charles Leclerc cercheranno di ritrovare il feeling con la vettura e di recuperare, mentre la Mercedes cercherà ancora nuove risposte con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas ma attenzione anche all’Alfa Romeo, alla McLaren e alla Red Bull che in queste giornate si sono messe particolarmente in luce.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE della terza giornata di Test F1 a Barcellona: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari del day-3 di Test al Montmelò.

TEST F1 BARCELLONA: PROGRAMMA E ORARI DAY 3

GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO:

09.00-13.00 e 14.00-18.00 Test F1, day-3

TEST F1 BARCELLONA: COME SEGUIRLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Non sono previste diretta tv e streaming.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.