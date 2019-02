LIVE Sport Invernali, DIRETTA 9 febbraio: Mondiali di sci, Federico Pellegrino, Moioli… Allacciate le cinture!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sport invernali di oggi (sabato 9 febbraio), giornata davvero campale e ricchissima di eventi: tra neve e ghiaccio non ci sarà un attimo di sosta, ne vedremo davvero delle belle e lo spettacolo sarà garantito dalla mattina alla tarda serata per la gioia di tutti gli appassionati. Tanta carne al fuoco per un sabato di pieno inverno, sfilza di gare da seguire trepidanti tifando ovviamente gli atleti italiani che cercheranno di regalarci gioie in questo avvio di weekend.

Riflettori puntati in particolar modo sui Mondiali di sci alpino, ad Are (Svezia) andrà in scena l’attesissima discesa libera maschile: Dominik Paris, dopo il trionfo in superG, va a caccia della doppietta da fenomeno ma dovrà davvero superarsi sul pendio austriaco per battere una concorrenza spietata e tanti campioni tra cui spiccano Feuz, Kriechmayr, Mayer, Svindal, Kilde e anche il nostro Christof Innerhofer in grado di piazzare la zampata.

Ci stringiamo poi attorno a Federico Pellegrino impegnato nella sprint di sci di fondo a Lahti, l’appuntamento di Coppa del Mondo è fondamentale per il valdostano che cerca la giusta forma in vista dei Mondiali, il duello col mostro Klaebo si preannuncia davvero titanico. Michela Moioli ed Emanuel Perathoner hanno vinto le medaglie di bronzo ai Mondiali di snowboardcross la scorsa settimana e tornano subito in pista per un appuntamento di Coppa del Mondo a Feldberg, vedremo se i due azzurri riusciranno a piazzare una nuova zampata. In serata da non perdere le due sprint di biathlon nel gelo polare di Canmore, duello tutto italiano tra Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer che si contendono la Sfera di Cristallo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE sport invernali di oggi (sabato 9 febbraio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, evento per evento, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00. Buon divertimento a tutti. Foto: Cristiano Barni Shutterstock

Il programma degli sport invernali di oggi (9 febbraio)

