LIVE Sport Invernali, DIRETTA 23 febbraio: Sofia Goggia all’attacco, attesa anche per sci di fondo e salto

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli sport invernali di oggi, sabato 23 febbraio. Un menù ricco quello che ci apprestiamo vivere in una giornata che per gli appassionati non finirà mai.

Nello sci alpino vi sarà la discesa libera femminile a Crans Montana (Svizzera) mentre a Bansko (Bulgaria) andrà in scena il superG maschile. In entrambe le specialità l’Italia vorrà ben figurare. Ma questa è anche la settimana dei Mondiali di sci di fondo a Seefeld (Austria) e il programma prevede lo skiathlon femminile e maschile dove ci si augura che i nostri rappresentanti riescano ad ottenere buoni risultati. Parli di rassegna iridata e si pensa anche al salto con gli sci dal trampolino HS130, sempre a Seefeld. Fari puntati anche sullo slittino artificiale con la Coppa del Mondo a Sochi (Russia) con le prove del doppio maschile e del singolo femminile. Appuntamento anche con lo skeleton con la Coppa del Mondo femminile a Calgary (Canada) e a chiosa anche gli Europei di biathlon a Minsk (Bielorussia).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di tutti gli sport invernali di oggi, sabato 23 febbraio: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.15. Buon divertimento (Foto: Cristiano Barni/Shutterstock.com).

Il programma degli sport invernali (23 febbraio)

