LIVE Khimki-Olimpia Milano, DIRETTA Eurolega 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

E’ giunto il giorno del match che oppone il Khimki Mosca all’Olimpia A|X Armani Exchange Milano, un crocevia importante in quest’Eurolega giunta alla ventiquattresima giornata di regular season.

La formazione di Simone Pianiginani ci arriva da sesta della classifica, a pari punti con l’Olympiacos, ma (al momento) con lo scontro diretto a favore, mentre il Khimki è dodicesimo con 9 vinte, 14 perse ed è inoltre, se non all’ultima spiaggia, quasi. Torna in campo Alexey Shved dopo una lunga assenza, ma nel frattempo anche l’Olimpia ha ritrovato quasi tutti i suoi effettivi (tranne Gudaitis, lungodegente). Un solo ex: è Charles Jenkins, che con Milano ha vinto uno scudetto e una Coppa Italia nel 2016. Cinque i precedenti, con il Khimki che ha vinto tre partite e Milano due. Curiosità statistica: Kaleb Tarczewski è a due rimbalzi offensivi dal raggiungere quota 100 rimbalzi offensivi nella sola Eurolega.

Khimki Mosca-Olimpia Milano si giocherà oggi alle ore 18. L’incontro sarà visibile in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta della partita, per non perdersi davvero nulla.

GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO

Ore 18:00 Khimki Mosca-Olimpia A|X Armani Exchange Milano

Credit: Ciamillo