LIVE Italia-Irlanda, DIRETTA Sei Nazioni Rugby 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Oggi domenica 24 febbraio si gioca Italia-Irlanda, match valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2019 di rugby. Allo Stadio Olimpico di Roma gli azzurri cercheranno un’impresa che sembra impossibile contro i fortissimi Verdi, detentori del trofeo e ancora in lotta per la conquista del titolo: la nostra Nazionale è reduce dalle sconfitte subite contro Scozia e Galles, i nostri avversari hanno invece perso in casa contro l’Inghilterra ma poi si sono immediatamente rialzati sul campo della Scozia e vogliono espugnare anche la Capitale per continuare a inseguire il Sei Nazioni.

I ragazzi di Conor O’Shea non hanno sfigurato due settimane fa contro i Dragoni e sperano di giocare una partita tutto cuore con l’auspicio di mettere in difficoltà una delle squadre più forte in circolazione: non bisognerà sbagliare nulla e dovremo sfruttare le poche occasioni che ci verranno concesse se vorremo tornare al successo dopo più di tre anni nel torneo. Purtroppo dovremo fare a meno di Sergio Parisse a causa di un infortunio, l’assenza del capitano si farà sentire all’interno del nostro XV e la squadra dovrà compattarsi ulteriormente per reggere l’onda d’urto di un’autentica corazzata.

Di seguito la data, il programma dettagliato, il calendario completo e l’orario d’inizio di Italia-Irlanda, match valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2019 di rugby. La partita sarà trasmessa in diretta tv su DMAX, in diretta streaming sul sito internet di DMAX e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-IRLANDA, SEI NAZIONI RUGBY: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 24 FEBBRAIO:

16.00 Italia-Irlanda

ITALIA-IRLANDA, SEI NAZIONI RUGBY: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su DMAX e diretta streaming sul sito internet di DMAX.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Luigi Mariani LPS