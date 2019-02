LIVE Cremona-Bologna basket, Semifinale Coppa Italia 2019 in DIRETTA: Vanoli in cerca della prima finale, la Virtus vuole tornarci dopo 11 anni

Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima semifinale della Final Eight di Coppa Italia 2019. Al Mandela Forum di Firenze si ritrovano di fronte Vanoli Cremona e Segafredo Virtus Bologna.

Si tratta di una semifinale del tutto a sorpresa, perché il pronostico, l’andamento della stagione e i precedenti avrebbero fatto pensare a un derby Milano-Varese. Invece, giovedì, la Vanoli ha giocato una partita di estrema sostanza contro gli uomini di Attilio Caja, mentre le V nere hanno saputo sorprendere l’Olimpia di Simone Pianigiani, pur rischiando di veder svanire negli ultmi venti secondi un vantaggio di tre possessi. Cremona ha la possibilità di raggiungere un obiettivo mai conquistato nella propria storia, come la finale del secondo trofeo nazionale: per la Segafredo, invece, c’è la possibilità di tornare a giocarsi la Coppa Italia a undici anni di distanza dall’ultima volta, in cui arrivò la sconfitta contro Avellino all’odierna Unipol Arena. Sfida nella sfida tra i due solidi gruppi di americani, ma anche in casa Italia, con Giampaolo Ricci e Pietro Aradori pronti a darsi battaglia nei differenti ruoli previsti per loro, all’interno delle due squadre, dai coach Meo Sacchetti e Pino Sacripanti.

La palla a due di Vanoli Cremona-Segafredo Virtus Bologna verrà alzata alle ore 18. Buon divertimento a tutti con la DIRETTA LIVE di OA Sport! (Credit: Ciamillo)

