Lione-Barcellona probabili formazioni, Champions League: una sola punta per i transalpini, tridente per i catalani

Questa sera alle ore 21.00 riprenderanno le gare d’andata degli ottavi di finale della Champions League di calcio: una delle due sfide in programma vedrà opposti Lione e Barcellona: i francesi sono giunti secondi bella fase a gironi alle spalle del Manchester City ed hanno pescato i catalani, vittoriosi nel raggruppamento che comprendeva anche Tottenham ed Inter.

I transalpini si schiereranno con Lopes tra i pali, poi linea a quattro in difesa con Dubois, Marcelo, Denayer e Mendy, in mezzo al campo Ndombele e Tousart, sulla trequarti Traore, Aouar e Depay dietro all’unica punta Dembele. Risposta blaugrana con Messi, Suarez e Dembele in avanti, Rakitic, Busquets e Coutinho in mezzo al campo, Sergi, Pique, Vermaelen ed Alba in difesa, davanti al portiere, che sarà ter Stegen.

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

Lione: Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy; Ndombele, Tousart; Traore, Aouar, Depay; Dembele.

Barcellona: ter Stegen; Sergi, Pique, Vermaelen, Alba; Rakitic, Busquets, Coutinho; Messi, Suarez, Dembele.

Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com