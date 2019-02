Lazio-Milan, Semifinale Coppa Italia 2019: programma, orario e tv

Si disputerà domani sera la semifinale d’andata dell’edizione 2018-2019 della Coppa Italia. Di fronte ci sono Lazio e Milan, e il palcoscenico è quello dello Stadio Olimpico di Roma.

I biancocelesti arrivano a questo punto della manifestazione dopo aver eliminato negli ottavi il Novara per 4-1 e nei quarti l’Inter ai calci di rigore. I rossoneri, invece, si sono sbarazzati solo ai tempi supplementari della Sampdoria agli ottavi, mentre nei quarti sono stati in grado di eliminare il Napoli. Identico il punteggio: 2-0. Tra le due squadre si è giocata anche una finale, nell’edizione 1997-1998: allora, nell’epoca dell’andata e ritorno, il Milan vinse per 1-0 a San Siro, la Lazio rispose con il 3-1 del trionfo all’Olimpico. Pochi i possibili problemi di formazione da ambo le parti: gli uomini di Simone Inzaghi potrebbe avere un’indecisione tra Luis Alberto e Correa, mentre quelli di Rino Gattuso sembrano essere già certi, dal momento che Piatek è in netto vantaggio su Cutrone in attacco. In porta ci sarà Gianluigi Donnarumma al posto dell’infortunato Pepe Reina, che in genere gioca in Coppa.

Lazio-Milan, semifinale d’andata di Coppa Italia 2018-2019, si giocherà domani sera alle ore 21. La partita sarà visibile in diretta tv su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE dell’incontro, per non perdersi davvero nulla.

MARTEDI’ 26 FEBBRAIO

Ore 21:00 Lazio-Milan

