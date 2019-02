Lazio-Empoli oggi (7 febbraio), orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni

Nuova giornata di gare per la Serie A di calcio, precisamente la numero ventitré, che inizierà già quest’oggi, e lo farà con una succulenta sfida tra Lazio ed Empoli, che metterà di fronte ai biancocelesti una squadra toscana molto agguerrita e trascinata dal bomber Francesco Caputo, già in odore di Nazionale.

La sfida si giocherà quest’oggi (giovedì 7 febbraio 2019) alle ore 20.30 allo Stadio Olimpico di Roma, e sarà trasmessa in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Tuttavia, sarà visibile anche in streaming su pc, tablet, smartphone e altri dispositivi dotati di connesione internet, attraverso la piattaforma in abbonamento Sky Go.

Il programma della partita:

Giovedì 7 febbraio

Ore 20.30 Lazio-Empoli

Sky Sport Serie A, Sky Sport, Sky Go

Le probabili formazioni:

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Lulic, Durmisi; Correa; Caicedo.

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré, Pasqual; Farias, Caputo.

