Karate, Europei giovanili 2019: programma, orari e tv. Il calendario completo

La Nazionale italiana ha cominciato al meglio la nuova stagione del karate raccogliendo un ottimo bottino di podi a Parigi, nella prima tappa della Premier League 2019. La posta in palio sarà però più alta questo fine settimana: da venerdì 8 a domenica 10 febbraio si terranno infatti ad Aalborg (Danimarca) gli Europei Junior, Cadetti e Under21. Lo scorso anno a Sochi (Russia) gli azzurri disputarono un torneo di primissimo livello trionfando nel medagliere con un bottino complessivo di cinque ori, cinque argenti e cinque bronzi e proveranno a ripetersi e migliorarsi in questa edizione.

Il programma di gare sarà particolarmente ricco: Cadetti (14-15 anni), Junior (16-17 anni) e Under21 (18-20 anni) saranno infatti impegnati nelle prove individuali del kata e del kumite; la prova a squadre vedrà invece in gara insieme Cadetti e Junior. Al momento non è prevista alcuna copertura televisiva per l’evento. Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA EUROPEI GIOVANILI KARATE 2019

VENERDÌ 8 FEBBRAIO

ore 09.00-11.00 Kata individuale – eliminatorie e ripescaggi (Cadetti, Junior, U21)

ore 13.00-16.00 Kumite – eliminatorie e ripescaggi (Cadetti)

ore 17.00-18.00 Kata individuale – finali (Cadetti, Junior, U21)

ore 18.30-19.30 Kumite – finali (Cadetti)

SABATO 9 FEBBRAIO

ore 09.00-11.00 Kata a squadre – eliminatorie e ripescaggi

ore 13.00-16.00 Kumite – eliminatorie e ripescaggi (Junior)

ore 17.00-18.00 Kumite – finali (Junior)

ore 18.30-19.00 Kata a squadre – finali

DOMENICA 10 FEBBRAIO

ore 09.00-13.00 Kumite – eliminatorie e ripescaggi (U21)

ore 14.30-16.30 Kumite – finali (U21)

