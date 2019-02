Juventus-Frosinone oggi, orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni

Un venerdì sera di grande importanza in Serie A. La capolista Juventus (che vanta ben 11 punti di vantaggio sul Napoli) alle ore 20.30 all’Allianz Stadium di Torino, attende il Frosinone per il 24esimo turno di campionato. Un anticipo reso necessario dal fatto che i bianconeri sono pronti per l’esordio negli ottavi di Champions League. Mercoledì prossimo, infatti, la formazione allenata da Max Allegri sarà di scena al Wanda Metropolitano, la tana dell’Atletico Madrid in un match assolutamente delicato.

Per questo motivo, gioco forza, vedremo un po’ di turn over per giungere al meglio alla sfida contro i Colchoneros. Dall’altra parte il Frosinone, dopo aver sbancato il Luigi Ferraris contro la Sampdoria, proveranno il colpaccio, per conquistare altri punti importanti a livello di lotta per non retrocedere.

La Juventus, come detto, vedrà una formazione decisamente rinnovata rispetto al brillante 3-0 rifilato al Sassuolo al Mapei Stadium. In porta, per esempio, potrebbe trovare spazio Perin, mentre le novità più ghiotte saranno in difesa. Torneranno, infatti, Chiellini e Bonucci e, con molta probabilità, almeno uno dei due dovrebbe essere in campo per ritrovare il giusto feeling con il campo. Altrimenti Rugani e Caceres sono pronti. Sulla fasce Spinazzola agirà sulla sinistra (Alex Sandro è squalificato), mentre a destra De Sciglio dovrebbe trovare spazio al posto di Cancelo. In mezzo al campo Bentancur, Khedira ed Emre Can (riposa Matuidi) con Bernardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo a comporre il reparto d’attacco. Turno di riposo, quindi, per Cristiano Ronaldo.

Per il Frosinone, invece, spazio alla continuità. Si punterà ancora sul 3-5-2 con Sportiello a difendere la porta, quindi cerniera difensiva composta da Goldaniga, Salamon e Capuano. Nei cinque di centrocampo Zampano e Beghetto presidieranno le corsie, mentre in mezzo troveranno spazio Chibsah, Maiello e Cassata. In attacco confermati Ciano e Daniel Ciofani.

Come si potrà seguire il match in tv?

Juventus-Frosinone sarà visibile su SkySport Serie A (canale 202) e su Sky Calcio1 (canale 251)

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Spinazzola; Emre Can, Bentancur, Khedira; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, Ciofani.

