Judo, Grand Slam Dusseldorf 2019: Nadia Simeoli è settima all’esordio in uno Slam, gli altri azzurri out prima dei quarti

La seconda giornata di gare del Grand Slam di Dusseldorf (secondo slam della stagione dopo l’esordio a Parigi) non ha regalato podi all’Italia nonostante potesse contare su alcuni elementi di spicco della spedizione, anche se ci sono da registrare le buone prestazioni di Giovanni Esposito e Nadia Simeoli.

Partiamo proprio da quest’ultima, migliore azzurra di giornata e unica ad avere perlomeno raggiunto i ripescaggi nella categoria -63 kg. La giovane judoka nativa di Torre del Greco, alla prima partecipazione della carriera in un Grand Slam, ha esordito nella kermesse teutonica con un brillante successo per ippon ai danni della coreana Eunsol Choi per poi ripetersi agli ottavi di finale contro la temibile padrona di casa tedesca Martyna Trajdos (bronzo europeo in carica e n.6 al mondo) mettendo a segno il waza-ari decisivo dopo 1′ di Golden Score. Nadia Simeoli si è poi arresa alla classe sopraffina della nipponica Miku Tashiro (argento iridato in carica e, compreso il primo posto odierno, sul podio negli ultimi 8 tornei) nella finale di Pool ed è stata definitivamente estromessa dalla lotta per il podio ai ripescaggi, pagando dazio contro la campionessa iridata juniores in carica Sanne Vermeer (Olanda). Nella stessa categoria era impegnata anche un altra rappresentante italiana, Maria Centracchio, la quale non è riuscita a dare seguito agli strepitosi risultati degli ultimi mesi perdendo al primo turno con la brasiliana Ketleyn Quadros per waza-ari al Golden Score.

Gara positiva per Giovanni Esposito (73 kg), il quale ha confermato il suo stato di forma dopo il secondo posto nel Grand Prix di Tel Aviv con due vittorie importanti nella competizione odierna. Il nostro portacolori si è imposto all’esordio con grande autorità sul modesto portoghese Jorge Fernandes, mentre nel turno successivo è riuscito a spuntarla contro il rumeno Alexandru Raicu dopo una battaglia infinita terminata dopo 5’37” di Golden Score con la squalifica di quest’ultimo per raggiungimento di tre shido. Lo stop per Esposito è arrivato agli ottavi di finale a cospetto dell’argento olimpico di Rio 2016 Rustam Orujov (Azerbaigian, n.4 al mondo).

Torneo ampiamente al di sotto delle aspettative per il nostro Christian Parlati, campione iridato juniores uscente dei -81 kg e reduce dal terzo posto di Tel Aviv, il quale è uscito al secondo turno per mano dell’abbordabile azero Fagan Guluzada (waza-ari) dopo aver messo al tappeto l’estone Kristjan Toniste con un ippon. Nella categoria -70 kg femminile è arrivata purtroppo la terza eliminazione consecutiva al primo incontro per Carola Paissoni, che non è riuscita a sbloccarsi neanche a Dusseldorf anche a causa di un sorteggio molto sfortunato che l’ha messa di fronte alla spagnola Maria Bernabeu (n.5 del seeding e sul podio mondiale nel 2015 e 2017), uscita vincitrice da un combattimento molto tirato e deciso solo al Golden Score per squalifica (tre shido per Paissoni).

Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Slam Dusseldorf 2019 di judo:

-63 kg F

1 Tashiro (Jpn)

2 Davydova (Rus)

3 Doi (Jpn) e Leski (Slo)

-70 kg F

1 Conway (Gbr)

2 Butkereit (Ger)

3 Santana (Bra) e Bernabeu (Esp)

-73 kg M

1 Ono (Jpn)

2 Ebinuma (Jpn)

3 Orujov (Aze) e Shavdatuashvili (Geo)

-81 kg M

1 Fujiwara (Jpn)

2 Lappinagov (Rus)

3 Casse (Bel) e Ressel (Ger)

Foto: Fijlkam