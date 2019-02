Italia-Irlanda rugby, Sei Nazioni 2019: quando si gioca? Data, programma, orario e tv

Domenica 24 febbraio si disputerà Italia-Irlanda, match valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2019 di rugby. Gli azzurri, reduci dalle sconfitte contro Scozia e Galles, vanno a caccia della vittoria contro i Verdi allo Stadio Olimpico di Roma: servirà il calore del pubblico per cercare di spingere i ragazzi di Conor O’Shea e per provare a interrompere la striscia di sconfitte nel prestigioso torneo visto che non vinciamo una partita da più di tre anni. La nostra Nazionale dovrà fare anche a meno dell’infortunato capitano Sergio Parisse e si preannuncia una partita estremamente difficile contro i detentori del trofeo, reduci dalla scoppola rimediata in casa contro l’Inghilterra e dalla vittoria in trasferta sul campo della Scozia.

L’Italia spera di regalarsi un pomeriggio da favola nella Capitale ma bisognerà giocare una partita tutto cuore, cercando di chiudere gli spazi e provando a sfruttare le rare occasioni che ci concederanno i nostri avversari che vanno a caccia di una netta vittoria per continuare a inseguire il trofeo. Gli azzurri hanno dimostrato di avere messo il carattere nell’ultima uscita casalinga contro i Dragoni, ora bisognerà replicarsi sperando che anche il risultato finale sia diverso contro una formazione che è chiaramente superiore.

Di seguito la data, il programma dettagliato, il calendario completo e l’orario d’inizio di Italia-Irlanda, match valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2019 di rugby. La partita sarà trasmessa in diretta tv su DMAX, in diretta streaming sul sito internet di DMAX e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-IRLANDA, SEI NAZIONI RUGBY: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 24 FEBBRAIO:

16.00 Italia-Irlanda

ITALIA-IRLANDA, SEI NAZIONI RUGBY: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su DMAX e diretta streaming sul sito internet di DMAX.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LPS/ Luigi Mariani