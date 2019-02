Inter-Rapid Vienna stasera in tv: orario d’inizio, programma e diretta streaming

Stasera (ore 21.00) si gioca Inter-Rapid Vienna, ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. I nerazzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico per chiudere i conti e proseguire la propria avventura nella seconda competizione continentale per importanza, i ragazzi di Luciano Spalletti si sono imposti all’andata in terra austriaca per 1-0 e non dovrebbero avere particolari problemi a gestire quel successo: i meneghini partiranno con tutti i favori del pronostico contro il Rapid Vienna ma attenzione a non sottovalutare l’avversario se si vuole volare agli ottavi di finale dopo essere stati retrocessi dalla Champions League.

L’Inter ha vinto l’ultima partita di Serie A contro la Sampdoria e non ci si vuole fermare a questo punto del torneo, anche se bisogna fare i conti con il caso Icardi. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Inter-Rapid Vienna, ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019 di calcio.

INTER-RAPID VIENNA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO:

21.00 Inter-Rapid Vienna

INTER-RAPID VIENNA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go.

L’incontro sarà visibile anche in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8. Diretta streaming sul sito internet di TV8.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

