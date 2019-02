Hockey pista, Serie A1 2019: vince ancora Lodi, Forte dei Marmi si conferma seconda

Giornata numero 18 per la Serie A1 di hockey su pista e 18esimo risultato utile consecutivo per Lodi, che con la doppietta di Alessandro Verona sconfigge 5-3 la Carispezia Sarzana, mentre il big match di giornata va al Forte dei Marmi, capace di piegare con un netto 10-3 il Valdagno, trascinato dalle 4 reti di Federico Ambrosio, capocannoniere del campionato.

Si avvicina dunque al podio Viareggio, giustiziere 7-1 del Thiene in trasferta, con Follonica che non riesce a dividere la classifica, pareggiando 3-3 in casa di un mai domo Trissino, mentre torna a puntare in alto il Lanaro Breganze, che trascinato dalla tripletta di Samuele Muglia si impone 5-2 sulla Ubroker Scandiano.

Tre punti sofferti nelle retrovie per il Sandrigo, giustiziere 5-4 del Bassano, con il quadro chiuso dall’1-1 tra Vercelli e TeamServiceCar Monza.

I risultati di giornata:

Giornata 18 02/02/2019 20:45 GSH TRISSINO IMPREDIL FOLLONICA 3 – 3 02/02/2019 20:45 AMATORI VERCELLI TEAMSERVICECAR MONZA 1 – 1 02/02/2019 20:45 B&B SERVICE FORTE DEI MARMI HOCKEY VALDAGNO 1938 10 – 3 02/02/2019 20:45 LANARO FAIZANE’ BREGANZE UBROKER SCANDIANO 5 – 2 02/02/2019 20:45 SANDRIGO HOCKEY STEMA UVP BASSANO 5 – 4 02/02/2019 20:45 AMATORI WASKEN LODI CARISPEZIA SARZANA 5 – 3 02/02/2019 20:45 HOCKEY THIENE CGC VIAREGGIO 1 – 7

La classifica aggiornata:

AMATORI WASKEN LODI 46

B&B SERVICE FORTE DEI MARMI 42

HOCKEY VALDAGNO 1938 36

CGC VIAREGGIO 34

LANARO FAIZANE’ BREGANZE 34

IMPREDIL FOLLONICA 32

GSH TRISSINO 27

CARISPEZIA SARZANA 26

TEAMSERVICECAR MONZA 24

UBROKER SCANDIANO 18

AMATORI VERCELLI 15

STEMA UVP BASSANO 12

HOCKEY THIENE 6

SANDRIGO HOCKEY 6

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina Facebook Lodi