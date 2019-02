Hockey pista, Serie A1 2019: pari tra Lodi e Forte dei Marmi nel big match, Viareggio si prende il terzo posto

Ventesima giornata di gare nella Serie A1 di hockey su pista 2019, dove non sono mancate le emozioni, con il big match tra Lodi e Forte dei Marmi che ha riservato molte emozioni e quattro reti, due per parte, per un 2-2 che fa rimanere i lombardi in vetta alla classifica. Eroi della sfida Alessandro Verona e Marti Casas, una doppietta per parte, che non fa felice nessuna delle due compagini, con Viareggio che si avvicina pericolosamente alla piazza d’onore, a seguito dell’8-2 rifilato al Vercelli, nella sfida decisa dalla quaterna di Reinaldo Da Silva.

A condividere il gradino più basso del podio è invece il Valdagno, bloccato sul 2-2 dal Trissino, mentre il Lanaro Breganze ad appena due secondi dalla fine firma il 3-2 con Gerard Teixido nel match contro il Follonica.

Vince anche la Carispezia Sarzana, per 3-1 sul Sandrigo fanalino di coda, con lo scontro salvezza tra Bassano e TeamServiceCar Monza che si conclude con un pirotecnico 7-7, mentre il quadro è chiuso dal 4-3 dello Scandiano sul Thiene.

I risultati di giornata:

Giornata 20 16/02/2019 20:45 HOCKEY THIENE UBROKER SCANDIANO 3 – 4 19/02/2019 20:45 IMPREDIL FOLLONICA LANARO FAIZANE’ BREGANZE 2 – 3 19/02/2019 20:45 SANDRIGO HOCKEY CARISPEZIA SARZANA 1 – 3 19/02/2019 20:45 AMATORI WASKEN LODI B&B SERVICE FORTE DEI MARMI 2 – 2 19/02/2019 20:45 CGC VIAREGGIO AMATORI VERCELLI 8 – 2 19/02/2019 20:45 STEMA UVP BASSANO TEAMSERVICECAR MONZA 7 – 7 19/02/2019 20:45 GSH TRISSINO HOCKEY VALDAGNO 1938 2 – 2

La classifica aggiornata:

AMATORI WASKEN LODI 48

B&B SERVICE FORTE DEI MARMI 46

CGC VIAREGGIO 40

HOCKEY VALDAGNO 1938 40

LANARO FAIZANE’ BREGANZE 37

IMPREDIL FOLLONICA 33

CARISPEZIA SARZANA 32

GSH TRISSINO 28

TEAMSERVICECAR MONZA 28

UBROKER SCANDIANO 24

AMATORI VERCELLI 15

STEMA UVP BASSANO 13

HOCKEY THIENE 6

SANDRIGO HOCKEY 6

Foto: Marzia Cattini – FISR