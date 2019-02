Hockey pista, Serie A1 2019: Lodi pareggia, si avvicina Forte dei Marmi, Valdagno e Viareggio a valanga

Diciannovesima giornata e diciannovesimo risultato utile per gli Amatori Lodi nella Serie A1 di hockey su pista, con i Campioni d’Italia in carica che pareggiano per 2-2 in casa del Follonica nel big match di giornata, dove Davide Banini pareggia la doppietta di un ispirato Domenico Illuzzi. Si avvicina dunque in classifica la B&B Service Forte dei Marmi, che con la tripletta di Marti Casas piega 4-2 il Lanaro Breganze, mentre il Valdagno schianta Thiene per 6-1.

Successo larghissimo anche per Viareggio, vittorioso 5-0 sul Bassano, nella gara decisa dalla quaterna di Reinaldo Da Silva. La Ubroker Scandiano conquista un successo prezioso al PalaRegnani contro il Trissino, per il punteggio di 4-1. Pioggia di gol invece nella sfida tra Carispezia Sarzana e Amatori Vercelli, culminata 8-3 in favore dei padroni di casa. Quadro chiuso dal 6-2 della TeamServiceCar Monza sul Sandrigo.

I risultati di giornata:

Giornata 19 09/02/2019 20:45 CARISPEZIA SARZANA AMATORI VERCELLI 8 – 3 09/02/2019 20:45 CGC VIAREGGIO STEMA UVP BASSANO 5 – 0 09/02/2019 20:45 UBROKER SCANDIANO GSH TRISSINO 4 – 1 09/02/2019 20:45 LANARO FAIZANE’ BREGANZE B&B SERVICE FORTE DEI MARMI 2 – 4 09/02/2019 20:45 TEAMSERVICECAR MONZA SANDRIGO HOCKEY 6 – 2 09/02/2019 20:45 IMPREDIL FOLLONICA AMATORI WASKEN LODI 2 – 2 09/02/2019 20:45 HOCKEY VALDAGNO 1938 HOCKEY THIENE 6 – 1

La classifica aggiornata:

AMATORI WASKEN LODI 47

B&B SERVICE FORTE DEI MARMI 45

HOCKEY VALDAGNO 1938 39

CGC VIAREGGIO 37

LANARO FAIZANE’ BREGANZE 34

IMPREDIL FOLLONICA 33

CARISPEZIA SARZANA 29

GSH TRISSINO 27

TEAMSERVICECAR MONZA 27

UBROKER SCANDIANO 21

AMATORI VERCELLI 15

STEMA UVP BASSANO 12

HOCKEY THIENE 6

SANDRIGO HOCKEY 6

Foto: Marzia Cattini – FISR