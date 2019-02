Hockey pista, Serie A1 2019: Lodi ospita la Carispezia Sarzana nella diciottesima giornata, spicca il big match tra Forte dei Marmi e Valdagno

Giornata numero 18 della Serie A1 di hockey su pista, che vedrà il Lodi capolista ospitare la Carispezia Sarzana, a caccia del diciottesimo risultato utile stagionale, mentre spicca il big match tra Forte dei Marmi e Valdagno, in un derby toscano che promette fuoco e fiamme, e sancirà la vera antagonista per la formazione campione in carica.

A tentare di approfittarne sarà il Viareggio, impegnato in casa del Thiene in un match sulla carta agevole, con il Lanaro Breganze che cercherà di rilanciarsi, soprattutto con le reti del bomber Lucas Martinez, nella sfida contro la Ubroker Scandiano.

Gara esterna invece per la Impredil Follonica, che proverà a spezzare in due tronconi la classifica in casa del Trissino. Le due compagini si trovano infatti molto vicine in classifica, occupando rispettivamente l’ottava e la nona posizione, ma distanti ben cinque punti, con la TeamServiceCar Monza che potrebbe raggiungere i veneti, in caso di successo in casa del Vercelli. Chiude il quadro lo scontro di bassa classifica tra Sandrigo e Bassano.

Giornata 18 02/02/2019 20:45 GSH TRISSINO IMPREDIL FOLLONICA – 02/02/2019 20:45 AMATORI VERCELLI TEAMSERVICECAR MONZA – 02/02/2019 20:45 B&B SERVICE FORTE DEI MARMI HOCKEY VALDAGNO 1938 – 02/02/2019 20:45 LANARO FAIZANE’ BREGANZE UBROKER SCANDIANO – 02/02/2019 20:45 SANDRIGO HOCKEY STEMA UVP BASSANO – 02/02/2019 20:45 AMATORI WASKEN LODI CARISPEZIA SARZANA – 02/02/2019 20:45 HOCKEY THIENE CGC VIAREGGIO –

Foto: FISR