Hockey pista, Serie A1 2019: Lodi atteso a Follonica nel big match di giornata, impegno esterno anche per Forte dei Marmi

Nuova giornata per la Serie A1 di hockey su pista, precisamente la numero 19, in cui i campioni in carica di Lodi scenderà in campo in un vero e proprio big match in casa del Follonica, per una sfida che promette molto spettacolo, mentre la B&B Service Forte dei Marmi del capocannoniere Federico Ambrosio se la vedrà in trasferta contro il Lanaro Breganze, che potrebbe in un sol colpo portarsi addirittura in terza posizione. Tutto dipenderà dal Viareggio, che ospiterà il Bassano.

Grande attenzione anche verso il Trissino, che cercherà i tre punti contro la Ubroker Scandiano in una gara sulla carta agevole, così come quello del Valdagno, impegnato contro Thiene. Chiude il quadro il match tra la TeamServiceCar Monza e il Sandrigo.

Giornata 19 09/02/2019 20:45 CARISPEZIA SARZANA AMATORI VERCELLI – 09/02/2019 20:45 CGC VIAREGGIO STEMA UVP BASSANO – 09/02/2019 20:45 UBROKER SCANDIANO GSH TRISSINO – 09/02/2019 20:45 LANARO FAIZANE’ BREGANZE B&B SERVICE FORTE DEI MARMI – 09/02/2019 20:45 TEAMSERVICECAR MONZA SANDRIGO HOCKEY – 09/02/2019 20:45 IMPREDIL FOLLONICA AMATORI WASKEN LODI – 09/02/2019 20:45 HOCKEY VALDAGNO 1938 HOCKEY THIENE –

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Juri Chiari – FISR