Hockey ghiaccio, Alps League 2019: vincono Valpusteria, Cortina, Asiago e Vipiteno, sconfitte Ritten, Milano e Fassa

Serata di Alps League ricca di match quella di stasera: sono scese in campo ben 7 squadre italiane in altrettante partite. Valpusteria continua a vincere ed è sempre più prima, la imitano Cortina, Asiago e Vipiteno, tutte vittorie importanti in ottica playoff. Perde lo scontro diretto per il terzo posto Ritten, mentre Milano e Fassa sprofondano in classifica.

Partiamo dalla capolista Brunico: i Lupi si impongono tra le mura amiche sugli austriaci del Feldkirch con il rotondo risultato di 6-0. Apre le marcature l’azzurro Raphael Andergassen al 17′ del primo periodo, seguito da Max Oberrauch e Tommaso Traversa nella seconda frazione. Chiudono l’opera lo statunitense Cody Corbett, Markus Gander e ancora Oberrauch. Successo di gran importanza per Asiago che si impone in rimonta in casa degli austriaci del Bregenzerwald per 3-2 e avvicinano il quarto posto: i padroni di casa partono forte e si portano sul 2-0 grazie alle reti di Daniel Ban e Panu Hyyppa. Asiago accorcia le distanze al 15′ del secondo periodo con l’americano Robbie Bina, per poi ribaltarla nella terza ripresa con le marcature di Marco Rosa e Lorenzo Casetti.

Vittorie di Vipiteno e Cortina, che solidificano le rispettive posizioni ai pre-playoff, rispettivamente in casa contro gli sloveni dell’Olimpija per 3-0 e a Kitzbuhel per 1-5. I Broncos fanno il colpaccio fermando i secondi della classe siglando un gol per periodo (doppietta di Paolo Bustreo e gol di Luca Felicetti), mentre gli Hafro, nonostante lo svantaggio accusato nella prima ripresa per via di Maximilian Egger, dilagano negli altri due terzi trovando la via del gol cinque volte con Marco Sanna (due reti), Nick Bruneteau, Luca Barnabo e Mathieu Ayotte.

Sconfitta di Ritten nello scontro diretto per il terzo posto contro Salisburgo con il punteggio di 2-6. I Buam non entrano mai in partita e a nulla servono le due reti di Simon Kostner e Thomas Spinell nel mezzo del festival del gol austriaco. Milano non riesce ad accorciare sul Klagenfurt per il 15mo posto e cade in casa contro gli austriaci per 4-7: resta il rammarico visto il punteggio parziale di 4-2 a cui è subentrato un vero e proprio crollo. Anche Fassa lotta ma deve arrendersi in casa dello Zeller Eisbaren per 5-3, nonostante il momentaneo 1-3, e vede sempre più vicino l’ultimo posto nella competizione .Per la classifica completa della regular season di Alps League clicca QUI.

Foto: Carola Semino