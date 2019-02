Hockey ghiaccio, Alps League 2019: Val Pusteria sempre più prima, vince Gherdeina, cadono Renon, Cortina e Asiago

L’Alps Hockey League 2019 è scesa in campo per il 39esimo turno, con tutte le protagoniste impegnate. Siamo ormai vicinissimi ai playoff, e le squadre vanno a caccia di punti per trovare la migliore posizione in classifica. Vincono tutte le prime della classe, tranne Renon che viene fermata proprio da Lubiana. In coda, invece, Fassa continua a ritoccare il libero dei record delle sconfitte. Andiamo, quindi, a vedere cos’è successo in questo intenso giovedì sul ghiaccio della Alps Hockey League.

I MATCH DELLA SERATA

HDD SIJ Acroni Jesenice – HC Pustertal Wölfe 1-4. La capolista vince in scioltezza anche sul ghiaccio di Jesenice, nonostante i padroni di casa scaglino ben 43 conclusioni verso la porta avversaria. Val Pusteria indirizza subito il match dalla sua parta con la doppietta di Oberrauch al 2:33 e 27:36. Jesenice prova a riaprire i conti con Rodman al 33:27, ma Andergassen prima, e Hofer poi, chiudono i conti sul 4-1.

EC KAC II – S.G. Cortina Hafro 5-1. Tutto facile per i ragazzi di coach Furey Mark che schiantano Cortina con un punteggio netto. Ko davvero preoccupante per gli ospiti, che speravano di conquistare punti preziosi in ottica playoff. Klagenfurt segna due volte già nella prima frazione con Kreuzer e Hochegger, quindi Lacedelli al 24:16 prova a rimettere in carreggiata i veneti. Obiettivo fallito, dato che l’EC KAC II va a segno ancora con Hochegger al 33:59, quindi con Pirmann al 50:21, infine Hammerle fissa il punteggio sul 5-1 al 52:28.

EHC Alge Elastic Lustenau – HC Fassa Falcons 5-1. Fassa continua nel suo finale di stagione da incubo con la 14esima sconfitta di fila. Questa volta ne approfitta il Lustenau alla Rheinhalle, con un successo che li issa in terza posizione. Vantaggio di Wilfan dopo appena 77 secondi, con Zanet che pareggia per Fassa al 4:29. Da metà incontro, però, gli austriaci cambiano marcia e non lasciano scampo ai Falcons. Putnik al 39:16, Winzig al 45:009, quindi Vallerand al 49:35 e Arkiomaa al 58:33 dilagano per il 5-1 conclusivo.

EK Die Zeller Eisbären – HC Gherdeina 2-4. Match ad alti e bassi alla Eishalle Zell am See. Gherdeina si porta avanti al 9:05 con Kostner, che andrà poi a raddoppiare al 27:55. Gli austriaci rispondono nel secondo parziale con Dinhopel prima, e Franz dopo per il 2-2. Gli altoatesini, però, non mollano e vanno a vincere nel finale Long al 51:33 e Vinatzer al 59:52 mandano i titolo di coda dell’incontro sul 4-2.

EC ‘Die Adler’ Stadtwerke Kitzbühel – Wipptal Broncos Weihenstephan 1-2 dopo overtime, Vipiteno centra un importante successo al termine di una sfida veramente tirata. Broncos in avanti al 7:27 grazie a Bustreo, ma Kitzbuhel trova il pari al 36:23 con Lenes. Il punteggio non si schioda fino al 21 secondo del supplementare, con Kofler che segna la rete della vittoria.

Rittner Buam – HK SZ Olimpija 1-5. Lubiana non lascia scampo a Renon, passando all’Arena Ritten con una ennesima dimostrazione di forza. I secondi in classifica sbloccano il punteggio dopo 4:27 con Cepon, ma Quinz dopo tre minuti rimette tutto in parità. Dalla seconda frazione, però, gli ospiti chiudono i discorsi. Zajc al 23:34 segna il nuovo vantaggio, quindi Simsic al 42:48, Pesut al 44:43 e Music al 56;38 regolano i Rittner Buam.

Hockey Milano Rossoblu – EC Bregenzerwald 2-4. Milano ci prova, si illude, ma cade ancora. Bregenzerwald sblocca il punteggio nel secondo tempo con Virtanen, prima dell’uno-due di Milano, che prima pareggia con Pirelli, quindi mette il naso avanti con Terzago. Nel terzo periodo Bregenzerwald va a vincere con Järvinen al 45:21 , Virtanen al 54:19 prima del 4-2 finale di Haidinger al 59:39.

Migross Supermercati Asiago Hockey – Red Bull Hockey Juniors 6-7. Gli austriaci si aggiudicano questo scontro di alta classifica grazie ad un finale in crescendo. Asiago infatti, si è presentato a metà match sul 3-1 grazie alle segnature di Bardaro, Rosa e Pietroniro, ma i Red Bull Juniors sono stati micidiali nella seconda parte della sfida. Schultz accorcia le distanze sul 2-3 al 30:16, quindi Eckl centra la parità al 32:17. Il forcing prosegue con Nordberg al 36:13 per il 4-3, quindi con Predan al 37:12 ed è 5-3. Nell’ultimo periodo ci pensa Wirl ad allungare ancora al 51:31 per il 6-3. Passano meno di 30 secondi e Olivero riapre i conti con la rete del 4-6, ma la squadra di Salisburgo risponde prontamente al 53:58 con Varejcka. La girandola di gol non è ancora conclusa, dato che Geller, a due minuti dalla fine, va in rete per il 5-7. Il match si chiude con Bardaro che, a quattro secondi dalla conclusione, segna per il 6-7 finale.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2018-2019

1 PUS 35 +89 93 2 HKO 35 +67 83 3 RBJ 34 +45 72 4 EHC 35 +44 72 5 RIT 33 +64 71 6 ASH 33 +32 66 7 VEU 34 +24 61 8 WSV 34 +29 60 9 JES 33 +30 52 10 SGC 33 -11 48 11 GHE 35 -21 46 12 KEC 35 -45 38 13 EKZ 36 -58 31 14 ECB 34 -44 29 15 KA2 36 -75 23 16 MIL 33 -70 17 17 FAS 34 -100 11

Foto: Val Pusteria Carola Semino