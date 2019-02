Hockey ghiaccio, Alps League 2019: Asiago demolisce il Bregenzerwald, Gherdeina sconfitta dal Kitzbuhel

Si sono disputati due match di Alps League questa sera: Bregenzerwald-Asiago e Gherdeina-Kitzbuhel. La Migross ottiene una vittoria importantissima (0-6) che permette agli stellati di raggiungere il Ritten in quarta posizione, piazza che garantisce l’accesso diretto ai quarti della competizione. I gardenesi, invece, soccombono in casa per 1-5, anche se la sconfitta è indolore in quanto la compagine italiana è già certa dell’accesso ai pre-playoff.

Partiamo dai ragazzi di coach Ivany, i quali mettono in cassaforte il successo finale già nel primo tempo, concluso sullo 0-3 grazie alle reti di Anthony Bardaro (in inferiorità numerica), Marco Rosa e Michele Stevan. Negli ultimi attimi della seconda ripresa è lo statunitense Chad Pietroniro, su assist di Jose Magnabosco, a realizzare il quarto gol, mentre completano l’opera i sigilli nell’ultimo periodo ancora di Pietroniro e di Simone Olivero.

In Val Gardena, i ladini vanno in svantaggio già al 5′ per via della rete altoatesina di Kevin Wirl. Il pareggio dei padroni di casa arriva in situazione di powerplay al 9′ e porta la firma americana di Colin Long, ma la gioia dura poco perché al 19′ ci pensa lo svedese David Lidstrom a riportare avanti gli ospiti. Nella seconda frazione giunge anche il 3-1 per gli austriaci con la marcatura di Henrik Hochfilzer. Chiude la sfida la doppietta di Maximilian Egger nell’ultimo terzo. Successo, quindi, vitale per il Kitzbuhel in chiave pre-playoff. Per la classifica completa della regular season di Alps League clicca QUI.

Foto: Carola Semino