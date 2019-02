Highlights Atalanta-Milan 1-3, VIDEO e gol. Piatek devastante, rete pazzesca di Calhanoglu

Ancora una volta Piatek ha tolto le castagne dal fuoco a Gattuso ed al Milan: l’attaccante rossonero ha siglato una doppietta nell’anticipo serale di ieri della 24ma giornata della Serie A di calcio, che ha consentito ai meneghini di espugnare per 1-3 Bergamo. L’Atalanta era passata in vantaggio al 33′ con Freuler, ma Piatek ha impattato a fine prima frazione. Nella ripresa micidiali i rossoneri, che sono passati in vantaggio con Calhanoglu al 55′ ed al 61′ hanno chiuso i conti ancora con Piatek.

HIGHLIGHTS E GOL DI ATALANTA-MILAN 1-3

CONFERENZA STAMPA DI GATTUSO

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Gianfranco Carozza