Golf, Steve Stricker sarà il capitano degli Stati Uniti nella Ryder Cup 2020

Sarà Steve Stricker il capitano statunitense nella Ryder Cup 2020, 43a edizione della storica sfida tra Europa e Stati Uniti che si svolgerà presso il Whistling Straits di Haven, nel Wisconsin, alla fine del mese di settembre del prossimo anno. Il 51enne nato a Edgerton, nello stesso stato dove si disputerà il torneo, sarà chiamato a guidare la riscossa americana dopo la disfatta di Parigi (dove era presente in qualità di vice capitano). Da giocatore Stricker ha ottenuto dodici successi sul PGA Tour, tra cui un WGC nel Match Play Championship del 2001, disputando tre Ryder Cup (nel 2008, nel 2010 e nel 2012) e raggiungendo anche la seconda posizione nel World Golf Ranking nel settembre 2009. La nomina del capitano statunitense è arrivata ad un mese di distanza da quella della squadra europea, che sarà guidata dall’irlandese Padraig Harrington.

Nelle sue prime dichiarazioni ufficiali Stricker ha ribadito la grande responsabilità e la gioia per l’incarico ricevuto, sottolineando il desiderio di rivalsa della formazione statunitense. «Nel nostro Paese – ha affermato – non c’è onore più grande di essere nominato capitano della squadra di Ryder Cup e ringrazio il PGA Ryder Cup Committee che ha voluto darmi fiducia. Siamo rimasti delusi dal risultato di Parigi, ma sono sicuro che la sconfitta alimenterà la nostra voglia di prepararci al meglio per il 2020. Il talento dei giocatori europei è per noi uno stimolo in più, ma anche foriero di una grande sfida con una compagine guidata da un ottimo giocatore come Padraig Harrington. Noi saremo molto concentrati e sono certo che sarà una settimana memorabile davanti a un pubblico leale e appassionato».

roberto.pozzi@oasport.it