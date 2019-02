Ginnastica, Vanessa Ferrari e un viaggio dall’altra parte del Mondo per inseguire le Olimpiadi. A 500 giorni dall’infortunio per una nuova impresa

Un viaggio ai confini del Pianeta per tornare sul palcoscenico internazionale, Vanessa Ferrari ha scelto la lontana Australia per il suo rientro in gara a 500 giorni dall’infortunio subito ai Mondiali 2017. Da quel dannato 8 ottobre è passato quasi un anno e mezzo, nemmeno la rottura del tendine d’Achille ha fermato la Farfalla di Orzinuovi che non si è mai abbattuta, che si è rimessa in gioco con la caparbietà che l’ha sempre contraddistinta, che con coraggio ha deciso di regalarsi una nuova chance per inseguire il suo sogno: la medaglia olimpica, senza mezzi termini, senza nascondersi più di tanto.

La rincorsa all’alloro a cinque cerchi parte dalla lontanissima Melbourne dove dal 21 al 24 febbraio andrà in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo riservata alle singole specialità. Sono in palio dei punti pesanti per la qualificazione ai Giochi, servirà ottenere un buon risultato per muovere un passo importante verso il pass a cinque cerchi (insegue la quarta partecipazione della sua fenomenale carriera). Per arrivare nella terra dei canguri bisogna affrontare un viaggio infinito: la bresciana partirà questa sera alle ore 21.20 da Milano-Malpensa e atterrerà in Australia, dopo aver fatto scalo a Dubai, soltanto martedì mattina alle ore 06.30 locali (salvo ulteriori ritardi e imprevisti…).

Poi venerdì l’attesissima prima gara di Vanessa Ferrari nel nuovo ciclo olimpico, la bresciana si cimenterà con le qualificazioni alla trave e al corpo libero. La 28enne punterà in particolar modo sull’amato quadrato, non ha ancora nelle gambe l’esercizio tipo e non è ancora al massimo della forma ma il contenuto tecnico che dovrebbe portare in pedana si preannuncia particolarmente interessante e in grado di essere competitivo anche in un contesto di questo spessore. Il primo obiettivo sarà quello di rientrare tra le migliori otto per poi giocarsi tutto nella finale di domenica: Vanessa Ferrari è pronta per una nuova battaglia da fuoriclasse assoluta e ha tutto il desiderio di regalarsi una magia da favola in questa nuova avventura, merita un plauso anche solo per averci riprovato.