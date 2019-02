Ginnastica ritmica, Serie A1 2019: Fabriano domina a Desio e ipoteca lo scudetto, Baldassarri e Agiurgiuculese al top

Fabriano prosegue la propria cavalcata trionfale nella Serie A1 2019 di ginnastica ritmica e conquista anche la terza tappa del campionato, imponendosi a Desio con un roboante 91.450. Le Campionesse d’Italia, che si erano già imposte nelle prime due uscite stagionali, hanno ormai ipotecato lo scudetto e sono lanciate verso la conferma del tricolore che si erano cucite sul petto prima di Natale.

Le marchigiane sono state trascinate da una gigantesca Milena Baldassarri (19.650 al cerchio e 17.800 al nastro), molto bene anche Talisa Torretti (18.000 alle clavette), Nina Corradini (17.850 alla palla) e Sofia Raffaeli (18.150 alla fune). Tutto estremamente facile per la formazione più forte all’interno dei nostri confini, l’Udinese si è dovuta inchinare (84.900) nonostante la fantastica performance di Alexandra Agiurgiuculese alla palla (19.500). Terza piazza per l’Armonia D’Abruzzo Chieti (82.050) di Eva Gherardi (18.000 al cerchio) e Alessia Russo (15.050 alle clavette) che ha beffato l’Aurora Fano per appena un decimo.

Foto: Pier Colombo