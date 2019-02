Ginnastica, la notte di Vanessa Ferrari: la Regina per il colpaccio in Coppa del Mondo, la vittoria è alla portata

Vanessa Ferrari si sta preparando per affrontare la Finale al corpo libero della seconda tappa della Coppa del Mondo, la Farfalla di Orzinuovi salirà in pedana domani nella primissima mattinata italiana (attorno alle ore 07.00) con il chiaro obiettivo di vincere la gara. La bresciana si presenta con il primo punteggio di qualificazione (13.300), ha eseguito un buonissimo esercizio durante il turno preliminare e sembra avere un buon margine nei confronti delle avversarie: era partita alla volta di Melbourne (Australia) con il chiaro intento di raccogliere punti importanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha impressionato al rientro in gara dopo 500 giorni d’assenza a causa del tendine d’Achille e ora ha una ghiotta occasione per fare centro.

L’allieva di Enrico Casella si esibirà per terza nell’atto conclusivo tra le otto migliori ginnaste e ha tutti i favori del pronostico, un successo sembra essere assolutamente alla portata della fuoriclasse azzurra che sente ancora dei dolori ma che nonostante questo riesce sempre a fare la differenza. Al quadrato ha fatto la differenza col doppio teso in apertura, un buono Tsukahara e un teso avanti, bene anche la parte artistica e la classe sopraffina della capitana non delude mai a livello internazionale: servirà ripetere quella prova senza strafare per poter festeggiare e muovere un primo passo importante verso il Sol Levante.

Tutti si aspettano l’ennesimo ruggito della Leonessa, la Regina vuole tornare al massimo ed è pronto a fare svegliare tutta l’Italia con una delle sue magie. Ricordiamo le avversarie: le più quotate sembrano essere l’australiana Emma Nedov (12.800) e la cinese Shiting Zhao (12.766), difficile temere la portoricana Paula Mejias (12.566) e l’ucraina Valeriia Osipova (12.400). La 28enne sembra avere mezzo punto abbondante di vantaggio su tutte le rivali, dobbiamo solo incrociare le dita.

Foto: Federginnastica