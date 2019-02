Ginnastica, Coppa del Mondo 2019: Vanessa Ferrari si esibirà per terza in finale. L’ordine di rotazione al corpo libero, programma e orari

Vanessa Ferrari si esibirà per terza nella Finale al corpo libero valida per la seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica: domenica 24 febbraio (attorno alle ore 07.00 italiane) la Farfalla di Orzinuovi scenderà in pedana a Melbourne (Australia) per andare a caccia della vittoria dopo aver ottenuto il miglior punteggio in qualifica. La bresciana ha tutte le carte in regola per inseguire il successo al suo grande rientro in gara dopo 500 giorni di assenza a causa della rottura del tendine d’Achille subita ai Mondiali 2017, la 28enne sembra avere margine su tutte le avversarie ma dovrà comunque eseguire un buon esercizio per mettere definitivamente in banca la vittoria.

L’azzurra eseguirà il proprio numero al quadrato dopo l’insidiosa cinese Shiting Zhao che aprirà l’atto conclusiva e Pin-Ju Lai (cinese di Taipei, non è un fattore per le posizioni che contano). Attenzione all’australiana Emma Nedov che chiuderà la gara e alla portoricana Paula Mejas che si esibirà per sesta. Di seguito l’ordine di rotazione della Finale al corpo libero, il programma e l’orario d’inizio della gara.

FINALE CORPO LIBERO COPPA DEL MONDO MELBOURNE: ORDINE DI ROTAZIONE

Shiting Zhao (Cina)

Pin-Ju Lai (Cina Taipei)

Vanessa Ferrari (Italia)

Aida Bauyrzhanova (Kazakhstan)

Hua-Tien Ting (Cina Taipei)

Paula Mejias (Porto Rico)

Valeria Osipova (Ucraina)

Emma Nedov (Australia)

FINALE VANESSA FERRARI IN COPPA DEL MONDO: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 24 FEBBRAIO:

06.50 (circa) Finale al corpo libero

FINALE VANESSA FERRARI IN COPPA DEL MONDO: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su volare.tv (a pagamento).

Foto: Federginnastica