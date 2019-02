Ginnastica, Coppa del Mondo 2019: quando gareggia Vanessa Ferrari in finale? Data, programma, orario d’inizio e tv

Vanessa Ferrari si è qualificata alla Finale al corpo libero della seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, il circuito riservato alle singole specialità che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La bresciana ha stampato un ottimo 13.300 in qualificazione chiudendo al primo posto e domenica tornerà in pedana per inseguire la vittoria a 500 giorni dalla rottura del tendine d’Achille subita ai Mondiali 2017, la bresciana partirà con tutti i favori del pronostico ma non dovrà comunque sottovalutare una concorrenza importante che potrebbe darle del filo da torcere sul suo attrezzo prediletto: la 28enne punta al gradino più alto del podio per incamerare punti preziosi e proseguire la propria rincorsa verso i Giochi.

Di seguito la data, il calendario completo, l’orario d’inizio della Finale al corpo libero che vedrà impegnata Vanessa Ferrari nella tappa di Coppa del Mondo a Melbourne. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su volare.tv (a pagamento).

FINALE VANESSA FERRARI IN COPPA DEL MONDO: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 24 FEBBRAIO:

06.50 (circa) Finale al corpo libero

FINALE VANESSA FERRARI IN COPPA DEL MONDO: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

