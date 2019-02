Ginnastica artistica, Serie B 2019: risultati e classifica prima tappa. Pavese e Udinese vincono a Busto Arsizio

Al PalaYamamay di Busto Arsizio si è disputata la prima tappa della Serie B 2019 di ginnastica artistica, preludio della Serie A che andrà in scena nella giornata di domenica. Al femminile ha vinto la Ginnastica Pavese con 141.550 punti davanti all’Invictus Gymnstics (138.000) e a Cuneoginnastica (136.850) mentre al maschile successo in volata dell’Udinese (144.300) che ha battuto di un punto La Marmora e Artistica Brescia (143.300). Tra le ragazze hanno primeggiato in particolar modo Vitale al volteggio (13.300), Del Bò alle parallele (12.050), Tonna alla trave (12.250) e al corpo libero (12.450).

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE COMPLETE

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federginnastica