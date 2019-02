Freestyle, Coppa del Mondo Calgary 2019: nelle qualificazioni dell’halfpipe comandano Porteous tra gli uomini e Sharpe tra le donne

Nuova Zelanda e Canada sono le nazioni di provenienza dei due leader delle qualificazioni dell’halfpipe alla prova di Coppa del Mondo di Calgary.

Nico Porteous (Nuova Zelanda), classe 2001, si pone in testa alla gara maschile con 89.50 punti davanti al canadese Simon D’Artois (87.00) e all’americano David Wise (83.75). Quarto posto per l’altro americano Birk Irving (83.00) e quinto per Noah Bowman (Canada) con 82.50. Si qualificano anche Thomas Krief (Francia, 82.25), Sascha Pedenko (Canada, 82.00), Hunter Hess (Stati Uniti, 81.50), Brendan Mackay (Canada, 81.25), Cassidy Jarrell (Stati Uniti, 78.00).

Tra le donne, invece, al comando c’è Cassie Sharpe (Canada) con 93.50, subito seguita dalla connazionale Rachael Karker con 86.50 e dall’americana Brita Sigourney con 83.75. Quarta la giovane cinese (del 2002) Kexin Zhang, che fa 82.25, e quinta la sudcoreana Yujin Jang con 78.50. Vanno avanti anche Fanghui Li (Cina, 75.25), Abigale Hansen (Stati Uniti, 72.25), Svea Irving (Stati Uniti, 71.00).

federico.rossini@oasport.it

Foto: Alfaguarilla / Shutterstock