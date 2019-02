F1, Test Barcellona 2019: Williams oggi in pista nel pomeriggio? Una nobile decaduta del Circus

Oggi sarà la volta buona? Se lo chiedono in tanti. Nei test di Barcellona, riservati alle monoposto che prenderanno parte al Mondiale 2019 di Formula Uno, sono molti i temi ad essere in ballo: la forza della Ferrari, la Mercedes che si nasconde e la situazione disastrosa in Williams.

Di quest’ultimo argomento si vuol parlare perché le problematiche di uno dei team più importanti del Circus non possono lasciare insensibili. 7 titoli iridati piloti e 9 vittorie tra i costruttori, corredati da 114 GP vinti e 128 pole position conquistate, sono numeri che dicono molto di una scuderia che ha iniziato a frequentare la massima categoria dell’automobilismo nel lontano 1975. 44 anni sono trascorsi e di acqua sotto i ponti ne è passata ma i recenti sviluppi mettono grande tristezza. Problemi gestionali ed economici stanno condizionando la squadra di Grove che, nei fatti, non si è ancora esibita nelle prove in programma, con una monoposto in fase di assemblaggio e con gli adesivi da incollare sul corpo vettura.

I volti dei piloti Robert Kubica e George Russell dicono molto. Dispiace soprattutto per il polacco che, dopo 9 anni, ritrovava il sapore di essere in F1 da pilota titolare ma allo stato attuale delle cose è ancora spettatore di quanto sta accadendo. Le ultime indiscrezioni dicono che la FW42 arriverà a Barcellona nelle prime ore della mattinata, per cui dovrà essere trasportata nei pressi della cittadina di Granollers, dove a pochi chilometri si trova il circuito catalano. Pertanto, nel pomeriggio, dovrebbe esserci l’esordio.

Foto: profilo twitter Williams