F1, Test Barcellona 2019. Sebastian Vettel: “Giornata intensa, impressioni positive: soddisfatto dello sviluppo”

Sebastian Vettel ha impressionato anche nella terza giornata di Test F1 a Barcellona, il pilota della Ferrari ha concluso al quarto posto nella classifica dei tempi ma oggi si è concentrato in particolar modo sul passo gara tralasciando la pura prestazione cronometrica. I segnali arrivati dal teutonico, che aveva stampato il miglior tempo al termine del day 1, sono stati particolarmente confortanti: la Rossa ha risposto presente sui long run, l’affidabilità non delude, l’usura delle gomme viene ben interpretata, c’è del vantaggio nei confronti di Mercedes e Red Bull.

Il vicecampione del mondo ha poi raccontato le sue sensazioni: “È stato bello salire di nuovo in macchina e macinare altri chilometri. La giornata è stata molto intensa ma siamo contenti perché abbiamo completato il nostro programma, che includeva alcuni nuovi elementi rispetto a lunedì. Abbiamo provato varie soluzioni, anche concentrandoci sul set up, e non posso che confermare l’impressione positiva che ho avuto il primo giorno. Con 303 giri all’attivo, mi sento di dire che siamo soddisfatti di come procede lo sviluppo della vettura“.

