F1, Test Barcellona 2019: sarà Sebastian Vettel a guidare per primo la Ferrari. Leclerc sarà al volante a partire dal day-2

Emozione e fibrillazione: sono queste le emozioni che si provano a Maranello dopo la presentazione della nuova Ferrari SF-90, che concorrerà nel prossimo Mondiale di F1 2019. La Rossa ha effettuato il proprio vernissage nella mattinata appena trascorsa e le sue forme hanno colpito l’attenzione di tutti, piloti in primis che non vedono l’ora di guidarla nei prossimi test a Barcellona, in programma dal 18 al 21 febbraio.

Ebbene, come rivelato dal Team Principal Mattia Binotto, spetterà a Sebastian Vettel far esordire la nuova monoposto sul circuito catalano. Il tedesco e il monegasco Charles Leclerc si alterneranno, infatti, alla guida in modo tale che lunedì e mercoledì sarà il quattro volte iridato nell’abitacolo della Ferrari mentre martedì e giovedì sarà il turno di Leclerc. Un modo per garantire ai due alfieri del Cavallino un’intera giornata di lavoro e familiarizzare con la vettura. Tuttavia è giusto sottolineare che i primi km la SF-90 lì farà domenica 17 febbraio, nel Filming day sempre a Barcellona. La scuderia ha fissato questo evento un giorno prima delle prove ufficiali, per sfruttare i primi 100 km da regolamento con delle gomme demo, per verificare l’assemblaggio della monoposto e anche registrare delle riprese commerciali.

